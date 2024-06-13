Какой способ оплаты выбирают украинцы

За первый квартал нынешнего года, количество операций с использованием платежных карточек достигло 1 950,9 миллиона. Их общая сумма – 1 489,7 миллиардов гривен.

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Из них безналичными были 1 837,6 миллиона операций на общую сумму 960,9 миллиарда гривен. А 94 из 100 операций с платежными карточками – безналичные,

– сообщают представители НБУ.

Больше всего украинцы рассчитываются в торговых сетях. С января по март они совершили 1 323,4 миллиона таких операций на сумму 433,2 миллиарда гривен.

Какова средняя сумма оплат

14,6% от суммы всех финансовых операций это оплата товаров и услуг в интернете. В свою очередь, переводы с карты на карту составили – 32,9%.

Средняя сумма операций за год изменилась так: