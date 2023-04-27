До пенсии меньше, чем казалось: правительство назвало средний возраст выхода людей на пенсию
Средний пенсионный возраст украинцев значительно сократился. Некоторые люди могут уходить на отдых еще до 55 лет.
Средний возраст ухода людей на пенсию в Украине
При наличии необходимого стажа украинцы могут выходить на пенсию и в 60 лет, но это не предел.
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Из-за увеличения количества людей, имеющих право на досрочный уход на отдых, средний возраст пенсионеров снизился. Теперь он составляет 53,8 лет.Напомним! Право на досрочный выход на пенсию имеют получатели выплат при потере кормильца, люди с инвалидностью, участники боевых действий и т.д.
Выйти на пенсию по возрасту могут мужчины и женщины 60, 63 или 65 лет.
Из-за такого снижения пенсионного возраста складывается большая нагрузка на солидарную систему общеобязательного государственного пенсионного страхования, которая сейчас убыточна и финансируется государством. Именно поэтому правительство хочет ввести накопительную пенсию.
В июне пенсионерам заплатят сразу за три месяца
- Работающим пенсионерам, которым повысили выплаты 1 апреля, чтобы получить свою надбавку придется ждать июня. Им заплатят сразу за три месяца.
- Так получилось, потому что данные об уплаченных взносах с зарплат в этом году поступают с опозданием. Апрельское повышение касалось около 600 тысяч украинцев.
- Также 1 июля пройдет индексация пенсий. На 19,7% повысят специальные пенсии. Выплаты получат научные работники, государственные служащие, работники органов местного самоуправления.