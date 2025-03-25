Шмыгаль назвал средний размер пенсии после индексации

В Украине состоялась масштабная индексация пенсий. Денис Шмыгаль сообщил, каким стал средний размер пенсии после перерасчета.

Какой средний размер пенсии в Украине после индексации

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что средний размер пенсии в Украине после индексации составляет 6 345 гривен, передает 24 Канал. Он также отметил, что все пенсии за март уже были выплачены.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины В этом месяце, как и обещали, проиндексировали пенсионные выплаты. Пенсии выросли на 11,5% для более 10 миллионов украинцев. Таким образом, средняя пенсия составляет 6 345 гривен.

Премьер-министр также напомнил, что с 1 апреля автоматически будет проведена индексация выплат для около 630 тысяч работающих пенсионеров согласно их обновленным страховым стажем.

Обратите внимание! Некоторые пенсионеры почти не почувствовали мартовской индексации, поскольку были "подтянуты" выплаты для тех, кто вышел на пенсию значительно раньше.