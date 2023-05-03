Меньше 3 тысяч гривен: какие выплаты получают пенсионеры в Украине

Средняя пенсия для украинских пенсионеров впервые за годы независимости составила более 5 тысяч гривен. Впрочем, есть доля лиц, которые получают выплаты даже меньше, чем 3 тысячи гривен.

На сколько выросла пенсия в Украине

В результате мартовской индексации, средняя пенсия для украинцев выросла более чем на 5 тысяч гривен. По курсу НБУ – это 143 доллара.

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В то же время почти 30% пенсионеров получают менее 3 тысяч гривен. В общей сложности это 3,25 миллиона человек. Впрочем, ранее это касалось 33% человек.

Обратите внимание, что сейчас примерно 33% пенсионеров получают среднюю и выше средней пенсии.

Кроме того, возросла доля пенсионеров, получающих выплаты более 10 тысяч гривен – с 7% до 10%, то есть до 1,06 миллиона человек.

В каких областях Украины пенсионеры получают больше всего

По данным Опендатабота, наименьшую среднюю пенсию получают жители Тернопольской области - 3 997 гривен. В то же время, высшую получают жители Киевской области - более 7 тысяч гривен.

Также выше средних пенсий получают пенсионеры в следующих областях:

Донецкая – 6 560 гривен;

Луганская – 6 049 гривен;

Днепропетровская – 5 804 гривен;

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