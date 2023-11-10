Средняя пенсия в Украине: в каких областях получают самые высокие выплаты

В ІІІ квартале 2023 года средняя пенсия украинцев выросла до 5350 гривен. Естественно, что лидером по размеру выплат остается Киев, а вот самые маленькие суммы получают жители Тернопольщины.

Где пенсионеры получают самые большие выплаты

За ІІІ квартал средняя пенсия по Украине выросла на 39 гривен, до 5 350 гривен. Всего 3,57 миллиона пенсионеров получают выплаты такого же размера или чуть больше.

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А вот более 10 тысяч гривен получает только 1,13 миллиона человек, хотя на эти выплаты приходится 59% от общих пенсионных расходов страны. При этом около 29% (3,08 миллиона человек) получают от 2 до 3 тысяч гривен ежемесячно, тогда как почти 1% получает менее 2 тысяч гривен.

Самая средняя пенсия в Киеве – 7 219 гривен, это где-то на 35% больше, чем такая же выплата по Украине. Наименьший показатель в Тернопольской области – 4 041 гривна.

Также более высокие пенсии чем средние получают в следующих областях:

Ровенская;

Донецкая;

Луганская;

Днепропетровская;

Житомирская;

Запорожская;

Киевская.

Кстати, на Ровенщине средняя пенсия выросла на 7% за три месяца - до 6 674 гривен.

Как вырастут пенсии в январе

В начале 2024 возрастут пенсионные выплаты для всех украинцев в связи с ростом прожиточного минимума. Поэтому минимальная пенсия вырастет от 2 093 гривен до 2 361 гривны, то есть на 268 гривен.

Максимальная пенсия вырастет до 23 610 гривен против 20 930 гривен. Такие суммы были приняты вчера во время утверждения проекта Бюджета на 2024 год.

Также в марте 2024 года состоится очередная индексация пенсий, однако за сколько увеличат выплаты пока неизвестно.