В этих областях пенсия выше средней: где украинцам платят больше всего

Средняя пенсия по Украине составляет 5 350 гривен. Однако есть 8 областей, в которых этот показатель значительно выше.

Где в Украине самые большие пенсии

В ІІІ квартале 2023 года средняя пенсия украинцев составляет 5 350 гривен. Такой размер выплаты получают чуть больше трети всех пенсионеров – 3,57 миллиона человек.

Читайте также Пенсия точно вырастет: как изменится размер выплаты в 2024 году

Однако в 8 областях Украины средняя пенсия превышает общий показатель. Например, в Киеве в среднем люди получают – 7 219 гривен.

Также большие пенсии в таких регионах:

Ровненская область – 6 674 гривен;

Донецкая область – 6 612 гривен;

Луганская область – 6 323 гривен;

Днепропетровская область – 5 865 гривен;

Житомирская область – 5850 гривен;

Киевская область – 5489 гривен;

Запорожская область – 5 162 гривен.

Треть из таких пенсионеров получает более 10 тысяч гривен – это примерно 1,13 миллиона человек. На них приходится 59% всех выделенных средств государством.

За ІІІ квартал этого года средняя пенсия по Украине выросла на 39 гривен.

Сейчас около 29% получают выплаты от 2 до 3 тысяч гривен, а еще 63 862 человека даже не получают 2 тысяч гривен.

До сих пор продолжается тенденция по уменьшению количества пенсионеров. За последние месяцы их стало меньше на 12 368 человек, теперь их общее количество – 10 миллионов 539 тысяч 968 человек.

Как изменятся пенсии в 2024 году

В следующем году минимальная пенсия вырастет до 2 361 гривны. Также вырастет и максимальная пенсия – до 23 610 гривен.

Еще 1 марта 2024 года пройдет индексация выплат, но размер будущих повышений пока не известен. Показатель средней пенсии может возрасти до 6 тысяч гривен.

Сейчас граждане получают такие суммы: