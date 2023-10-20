Где в Украине самые большие пенсии
В ІІІ квартале 2023 года средняя пенсия украинцев составляет 5 350 гривен. Такой размер выплаты получают чуть больше трети всех пенсионеров – 3,57 миллиона человек.
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Однако в 8 областях Украины средняя пенсия превышает общий показатель. Например, в Киеве в среднем люди получают – 7 219 гривен.
Также большие пенсии в таких регионах:
- Ровненская область – 6 674 гривен;
- Донецкая область – 6 612 гривен;
- Луганская область – 6 323 гривен;
- Днепропетровская область – 5 865 гривен;
- Житомирская область – 5850 гривен;
- Киевская область – 5489 гривен;
- Запорожская область – 5 162 гривен.
Треть из таких пенсионеров получает более 10 тысяч гривен – это примерно 1,13 миллиона человек. На них приходится 59% всех выделенных средств государством.
Сейчас около 29% получают выплаты от 2 до 3 тысяч гривен, а еще 63 862 человека даже не получают 2 тысяч гривен.
До сих пор продолжается тенденция по уменьшению количества пенсионеров. За последние месяцы их стало меньше на 12 368 человек, теперь их общее количество – 10 миллионов 539 тысяч 968 человек.
Как изменятся пенсии в 2024 году
В следующем году минимальная пенсия вырастет до 2 361 гривны. Также вырастет и максимальная пенсия – до 23 610 гривен.
Еще 1 марта 2024 года пройдет индексация выплат, но размер будущих повышений пока не известен. Показатель средней пенсии может возрасти до 6 тысяч гривен.
Сейчас граждане получают такие суммы:
- до 3 тысяч гривен – 29,8%;
- 3 – 4 тысячи гривен – 21,25%;
- 4 – 5 тысяч гривен – 14,9%;
- 5 – 10 тысяч гривен – 23,21%;
- свыше 10 тысяч гривен – 10,70%.