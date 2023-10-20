Де в Україні найбільші пенсії

У ІІІ кварталі 2023 року середня пенсія українців становить 5 350 гривень. Такий розмір виплати отримують трохи більше третини усіх пенсіонерів – 3,57 мільйона осіб.

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Проте у 8 областях України середня пенсія перевищує загальний показник. Наприклад, у Києві в середньому люди отримують – 7 219 гривень.

Також великі пенсії у таких регіонах:

Рівненщина – 6 674 гривень;

Донеччина – 6 612 гривень;

Луганщина – 6 323 гривень;

Дніпропетровщина – 5 865 гривень;

Житомирщина – 5 850 гривень;

Київщина – 5 489 гривень;

Запоріжжя – 5 162 гривень.

Третина з таких пенсіонерів отримує понад 10 тисяч гривень – це приблизно 1,13 мільйона осіб. На них припадає 59% від усіх виділених коштів державою.

Зверніть увагу! За ІІІ квартал цього року середня пенсія по Україні зросла на 39 гривень.

Нині близько 29% отримують виплати від 2 до 3 тисяч гривень, а ще 63 862 людини навіть не отримують 2 тисяч гривень.

Досі триває тенденція зі зменшення кількості пенсіонерів. За останні місяці їх стало менше на 12 368 особи, тепер їх загальна кількість – 10 мільйонів 539 тисяч 968 людей.

Як зміняться пенсії у 2024 році

Наступного року мінімальна пенсія зросте до 2 361 гривні. Також зросте і максимальна пенсія – до 23 610 гривень.

Ще 1 березня 2024 року пройде індексація виплат, але розмір майбутніх підвищень поки що не відомий. Показник середньої пенсії може зрости до 6 тисяч гривень.

Нині громадяни отримують такі суми: