Де в Україні найбільші пенсії
У ІІІ кварталі 2023 року середня пенсія українців становить 5 350 гривень. Такий розмір виплати отримують трохи більше третини усіх пенсіонерів – 3,57 мільйона осіб.
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Проте у 8 областях України середня пенсія перевищує загальний показник. Наприклад, у Києві в середньому люди отримують – 7 219 гривень.
Також великі пенсії у таких регіонах:
- Рівненщина – 6 674 гривень;
- Донеччина – 6 612 гривень;
- Луганщина – 6 323 гривень;
- Дніпропетровщина – 5 865 гривень;
- Житомирщина – 5 850 гривень;
- Київщина – 5 489 гривень;
- Запоріжжя – 5 162 гривень.
Третина з таких пенсіонерів отримує понад 10 тисяч гривень – це приблизно 1,13 мільйона осіб. На них припадає 59% від усіх виділених коштів державою.
Нині близько 29% отримують виплати від 2 до 3 тисяч гривень, а ще 63 862 людини навіть не отримують 2 тисяч гривень.
Досі триває тенденція зі зменшення кількості пенсіонерів. За останні місяці їх стало менше на 12 368 особи, тепер їх загальна кількість – 10 мільйонів 539 тисяч 968 людей.
Як зміняться пенсії у 2024 році
Наступного року мінімальна пенсія зросте до 2 361 гривні. Також зросте і максимальна пенсія – до 23 610 гривень.
Ще 1 березня 2024 року пройде індексація виплат, але розмір майбутніх підвищень поки що не відомий. Показник середньої пенсії може зрости до 6 тисяч гривень.
Нині громадяни отримують такі суми:
- до 3 тисяч гривень – 29,8%;
- 3 – 4 тисячі гривень – 21,25%;
- 4 – 5 тисяч гривень – 14,9%;
- 5 – 10 тисяч гривень – 23,21%;
- понад 10 тисяч гривень – 10,70%.