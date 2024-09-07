Средняя пенсия по Украине: росли ли выплаты в последнее время
7 сентября 2024, 13:29Читати новину українською
Источник:ПФУ
Сейчас в Украине вырос уровень средней пенсии. Также стало больше самих пенсионеров, что влияет на расходы из бюджета.
Средняя пенсия в Украине
В июле средняя пенсия по Украине составила 5 816,62 гривны, что на 431,37 гривны больше, чем в начале года.
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Напомним! Средняя пенсия среди работающих пенсионеров составляет – 6 216,2 гривны.
В процентном соотношении пенсионеров к пенсиям картина такая:
- до 3 000 гривен получают – 26,14%;
- от 3 001 до 4 000 гривен – 17,32%;
- от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 25,47%;
- свыше 10 000 гривен – 12,48%.