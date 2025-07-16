Несмотря на рост средней пенсии: большая часть пожилых людей находится за чертой бедности

За второй квартал 2025 года средняя пенсия в Украине выросла. Она увеличилась на 69 гривен.

Что происходит со средней пенсией в Украине?

Подобную статистику предоставил Пенсионный фонд Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на нардепа Даниила Гетманцева.

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По данным ПФУ, по состоянию на 1 июля 2025 года средняя пенсия в Украине составила 6 410,2 гривны. По сравнению, например, с 1 апреля 2025 года средняя пенсия увеличилась на 1,1% (+69 гривен). А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 10,2% (+593,6 гривны).

В то же время большинство пенсионеров получают пенсию ниже 5 тысяч гривен – 56,2%, в частности другие цифры выглядят следующим образом:

35,7% пенсионеров получают выплаты ниже 4 тысяч гривен;

3,7% – ниже 3 тысяч гривен.

Обратите внимание! – Еще 29% пенсионеров имеют пенсию от 5 до 10 тысяч гривен, 14,8% _COPY2 более 10 тысяч гривен.

Изображение из Telegram-канала Даниила Гетманцева

Более того, средняя пенсия меньше фактического прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность По последним данным Минсоцполитики, фактический прожиточный минимум для этой категории лиц в ценах февраля 2025 года составлял 6 685,5 гривен.

То есть средняя пенсия сейчас равна около 92% текущего фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных, что заносит большую часть пенсионеров за черту бедности,

– пояснил Гетманцев.

Кроме того, рост средней пенсии отстает от инфляции в Украине. Годовая инфляция в июне (до июня 2024 года) достигла 14,3%, тогда как средняя пенсия выросла на 10,2%.

Это означает, что несмотря на номинальный рост средней пенсии, ее реальный уровень (с учетом инфляции) на конец первой половины года уменьшился. На 1 июля более половины пенсионеров получали пенсию ниже 5 тысяч гривен, тогда как средняя пенсия 5 из 6 пенсионеров была ниже фактического прожиточного минимума.

Важно! Такая ситуация фактически выталкивала людей пенсионного возраста за черту бедности.