Средняя зарплата в Украине увеличилась: кому платят до 70 тысяч
- В ноябре 2025 года средняя зарплата в Украине выросла на 0,9% до 27 167 гривен, с самыми высокими зарплатами в Киеве и наименьшими в Кировоградской области.
- Самые высокие зарплаты получали работники ІТ-сферы (66 934 гривны), тогда как меньше всего платили педагогам (16 622 гривны).
В Украине вырос уровень средней заработной платы. Однако разрыв между заработком по отраслям огромен – Меньше всего все еще получали работники образования.
Как выросла средняя зарплата?
В ноябре (последние обнародованные данные) средняя зарплата по Украине выросла на 0,9% по сравнению с октябрем – до 27 167 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу статистики.
По данным ведомства, лидерами по зарплатам остаются киевляне:
- В столице в ноябре жители зарабатывали среднюю зарплату в размере 40 633 гривны;
- На втором месте по заработку была Днепропетровская область с 31 706 гривнами;
- Замыкала тройку лидеров Луганская область, где уровень зарплаты в среднем составлял 31 340 гривны.
Меньше всего платили в ноябре в центре страны – Кировоградская область отставала со средней зарплатой в 19 079 гривен.
Также самую низкую оплату труда зафиксировали еще в двух регионах:
- в Черниговской области – 20 344 гривны;
- и в Черновицкой области – 19 096 гривны.
По состоянию на 1 декабря 2025 задолженность по выплате заработной платы в целом по стране составляла 3,8 миллиарда гривен.
Заметьте! Госстат приводит данные о начисленных зарплат, то есть вместе с налогами. После вычета 18% НДФЛ и 5% военного сбора "чистая" средняя зарплата за ноябрь составила 20 919 гривен.
Кто получает самые высокие зарплаты?
Статистика Госстата показывает, что в ноябре 2025 года лучше всего в Украине зарабатывали ІТ-шники.
- В сфере информации и телекоммуникаций средняя зарплата составляла 66 934 гривны;
- Наименьшую зарплату платили педагогам – 16 622 гривны в среднем.
В то же время в указанный период по Украине в целом возросло количество штатных работников – до более 5,3 миллиона человек:
- больше всего трудоустроенных было в секторе промышленности – более 1,2 миллиона;
- на втором месте – работники школ, университетов и других образовательных учреждений – более миллиона;
- третье место по количеству штатных рабочих заняла сфера потовой и розничной торговли, а также СТО – 674,6 тысячи человек.
Важно! В 2026 году заработные платы педагогов в Украине выросли. С 1 января выплаты учителям, преподавателям, научно-педагогическим работникам и воспитателям детских садов выросли на 30%, сообщает Министерство образования и науки Украины. С 1 сентября планируется еще одно повышение их дохода – на 20%.
Что еще надо знать о зарплате в Украине?
С 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Украине составит 8 647 гривен. Если считать почасово, то минимальная ставка вырастет с 48 до 52 гривен в час.
Из пояснительной записки к закону о Государственном бюджете известно, что среднемесячная зарплата в 2026 году, по прогнозам, может достичь 30 032 гривен в номинальном выражении, а в реальном – вырасти на 5,1% по сравнению с предыдущим годом.
В то же время Европейская бизнес-ассоциация (EBA) сообщает, что 94% опрошенных компаний намерены повышать зарплаты в 2026 году. Среди них 28% планируют увеличение на 11 – 15%, 23% – на 5 – 10%, а 10% – на 16 – 20%. В то же время 6% компаний не предусматривают повышение заработных плат в новом году.