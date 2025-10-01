Уровень средней зарплаты упал: в каких областях украинцы зарабатывают меньше и больше всего
- В августе средняя зарплата в Украине уменьшилась на 2,2% до 25 911 гривен с июльских показателей.
- Самая большая средняя зарплата зафиксирована в Киеве (39 535 гривен), а наименьшая в Черновицкой области (18 451 гривна).
Госстат обновил данные о средней зарплате в Украине. Так, в августе и размер средней заработной платы штатных работников составил 25 911 гривен.
Какой уровень средней зарплаты в Украине?
Уровень средней зарплаты в августе по сравнению с июлем уменьшился на 2,2% или на 588 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат.
Смотрите также 2900 долларов в месяц в Швеции: украинец рассказал, сколько денег реально нужно для жизни
Самый высокий размер средней зарплаты имеет Киев – 39 535 гривен, а также Луганская область – 32 541 гривна (релоцированные предприятия и структуры) и Днепропетровская область – 26 779 гривен.
Зато наименьшие средние зарплаты имеют жители Тернопольской области (19 937), Черновицкой области (18 451 гривна) и Кировоградской (18 778 гривен).
Если анализировать по отраслям, то самыми прибыльными оказались:
- сфера информации и телекоммуникаций (65 213 гривен);
- авиационный транспорт (57 582 гривен);
- сфера финансов и страховой деятельности (52 269 гривен).
В то же время наименьший уровень средней зарплаты в таких отраслях:
- образование (14 432 гривен);
- библиотеки, архивы и музеи (14 379 гривен);
- сфера искусства и развлечений (14 015 гривен).
Какая средняя зарплата по данным ПФУ?
Ежемесячно ПФУ определяет показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
Эти данные учитываются для исчисления пенсии. Так, в августе размер такой средней зарплаты достиг 19 813 гривен. Это 642 гривны меньше, чем в июле 2025 года.
Тогда размер средних выплат составлял 20 455 гривен.
Что известно о зарплатах в Украине?
МОН работает над повышением зарплат педагогам. Ожидается, что зарплаты педагогов вырастут на 30% с 1 января 2026 года и на 20% с 1 сентября 2026 года. МОН называет вызовом повышением зарплат в дошкольном, внешкольном, профессионально-техническом и профессиональном предвысшем образовании.
79% агрохолдингов повысили зарплаты, еще 21% планируют сделать это до конца года, наибольший рост у механизаторов и агрономов. Повышение зарплат объясняется адаптацией к рыночным условиям, конкуренцией за работников и инфляцией, большинство повышений произошли в апреле.
В 2026 году зарплаты врачей первичной и экстренной помощи увеличатся до 35 тысяч гривен. В госбюджете на здравоохранение планируют выделить 258 миллиардов гривен, что на 38 миллиардов больше, чем в 2025 году.