Держстат оновив дані про середню зарплату в Україні. Так, у серпні і розмір середньої заробітної плати штатних працівників становив 25 911 гривень.

Який рівень середньої зарплати в Україні?

Рівень середньої зарплати в серпні в порівнянні з липнем зменшився на 2,2% або на 588 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держстат.

Дивіться також 2900 доларів на місяць у Швеції: українець розповів, скільки грошей реально потрібно для життя

Найвищий розмір середньої зарплати має Київ – 39 535 гривень, а також Луганська область – 32 541 гривня (релоковані підприємства та структури) та Дніпропетровська область – 26 779 гривень.

Натомість найменші середні зарплати мають мешканці Тернопільської області (19 937), Чернівецької області (18 451 гривня) та Кіровоградської (18 778 гривень).

Якщо аналізувати по галузях, то найприбутковішими виявилися:

сфера інформації та телекомунікацій (65 213 гривень);

авіаційний транспорт (57 582 гривень);

сфера фінансів і страхової діяльності (52 269 гривень).

Натомість найменший рівень середньої зарплати в таких галузях:

освіта (14 432 гривень);

бібліотеки, архіви та музеї (14 379 гривень);

сфера мистецтва та розваг (14 015 гривень).

Яка середня зарплата за даними ПФУ?

Щомісяця ПФУ визначає показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

Ці дані враховуються для обчислення пенсії. Так, у серпні розмір такої середньої зарплати сягнув 19 813 гривень. Це 642 гривні менше, ніж у липні 2025 року.

Тоді розмір середніх виплат становив 20 455 гривень.

Що відомо про зарплати в Україні?