Продлят ли автоматически срок действия карт во время военного положения: объясняет "Приватбанк"

Многие украинцы не имеют возможности физически перевыпустить карту "Приватбанка". В банке объяснили, автоматически ли продлевается срок действия карт во время военного положения и можно ли заказать новую карту за границу.

Что со сроком действия карт

Срок действия всех банковских карт "Приватбанка" автоматически будет продлеваться до завершения военного положения в Украине. Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь "Приватбанка" Олег Серга, передает 24 Канал.

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Если у вас есть зарплатная, пенсионная или любая другая карта "Приватбанка" и вы ею пользуетесь, чтобы оплатить покупки в магазинах и снять наличные в банкоматах Украины – то перевыпускать физически эту карту вам нет никакой необходимости.

С начала войны мы продлили срок действия всех карт, которые имеют наши клиенты. Это продление будет действовать до завершения военного положения в стране,

– сообщил пресс-секретарь.

Как получить карту "Приватбанка" за рубежом

Олег Серга также объяснил, что украинцы за рубежом тоже могут создать цифровую банковскую карточку, в "Приват24".

Так, также это можно сделать за рубежом. Но если вы делаете покупку в интернете, где важен срок действия карты и это является одним из важных условий для использования, или вы пользуетесь картой за рубежом, то все-таки лучше перевыпустить карту. Это можно сделать в любом отделении "Приватбанка". Это делается за несколько минут,

– сказал Олег Серга.

Если вы заказали или перевыпустили новую карту, то ее можно физически получить через Новую почту по всей Украине и шести европейских странах. Банк отправляет эти карты бесплатно.