Ситуация обостряется: Китай предупредил другие страны о последствиях в случае заключения соглашений с США

Китай предостерег другие страны от заключения торговых соглашений с США, которые могут нанести какой-либо ущерб интересам Пекина, таким образом обостряя противостояние с Вашингтоном.

Таким образом Китай сообщает, что другие государства рискуют попасть между двух огней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Bloomberg.

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О чем предупреждает Китай

Министерство торговли Китая сообщило, что хотя Пекин уважает стремление других стран урегулировать торговые споры с США, однако выступает против того, чтобы "любая из сторон достигала договоренностей за счет интересов Китая".

В случае заключения соответствующих соглашений, согласно обнародованной информации, Китай "никогда этого не примет и примет зеркальные меры в ответ". Таким образом Пекин фактически повышает ставки в торговой войне с Вашингтоном.

Китай готов укреплять солидарность и координацию со всеми сторонами, вместе противостоять и сопротивляться одностороннему давлению,

– добавили в министерстве.

Такое предупреждение сделали на фоне подготовки стран к переговорам с США по снижению или отмене пошлин, которые Дональд Трамп ввел, а затем, как известно, временно приостановил, для около 60 торговых партнеров страны.

В то же время в ответ Вашингтон, как пишет агентство, требует от них сократить объемы торговли с Китаем и сдерживать производственную мощь Пекина. Такие меры требуют для того, чтобы тот не смог обойти ограничения, введенные со стороны США.

Bloomberg пишет, что ведущие экономические советники президента Трампа обсуждают возможность призвать другие страны ввести так называемые вторичные тарифы, фактически денежные санкции, на импорт из государств, которые имеют тесные торговые связи с Китаем.

Кроме того, в США хотят, чтобы партнеры не выкупали избыточные китайские товары. Например, ранее Reuters сообщало, что Вьетнам готовится ограничить поток китайских грузов, которые направляются в США транзитом через его территорию.

Также США уже начали торговые переговоры с Японией и готовятся к новым раундам, а Тайвань назвал обсуждение экспортного контроля "интенсивным". Торговый представитель КНДР посетит Вашингтон на неделе, чтобы начать переговоры.

Грозит ли это Пекину

По мнению бывшего директора Всемирного банка в Китае Берта Гофмана, Пекину не стоит волноваться из-за попыток администрации Трампа создать антикитайскую коалицию, поскольку "из-за непоследовательной политики США им это вряд ли удастся".

В то же время экс-директор признал, что Китай имеет большие торговые профициты с некоторыми странами, и "лучший способ уменьшить напряжение это стимулировать внутренний спрос, уменьшать профициты и координировать действия с другими государствами".

Напомним, президент США Дональд Трамп препятствует дипломатическим усилиям остановить эскалацию торговой войны между Вашингтоном и Пекином, настаивая на личной встрече со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.