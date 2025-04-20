Об этом пишет Politico, ссылаясь на двух бывших высокопоставленных чиновников Госдепартамента и представителя промышленности, передает 24 Канал. Ранее Трамп неоднократно выражал заинтересованность во встрече с глазу на глаз.

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Почему Трамп препятствует дипломатическому урегулированию

По словам собеседников, американский президент запретил представителям Белого дома общаться с китайской стороной для прекращения торговой войны. В то же время Сенат еще не утвердил посла США в Китае и Трамп не назначил никого ответственного за переговоры с Пекином.

Кроме того, Politico отмечает, что Белый дом не обращается в посольство Китая, чтобы начать обсуждение. Отсутствие каких-либо существенных контактов заморозило значимые коммуникации между двумя странами и поставило под угрозу вероятность решения проблемы торговой войны вскоре, говорится в статье.

Неофициальные каналы не работают, потому что президент Трамп этого не хочет. Трамп хочет иметь дело непосредственно с президентом Си, так же как он имеет дело с президентом Путиным. Я не думаю, что он особенно заинтересован в передаче своих взглядов другим,

– заявил бывший директор по делам Китая, Тайваня и Монголии в Совете национальной безопасности Райан Хасс.

В материале констатируют, что ранее Дональд Трамп уже демонстрировал заинтересованность в разговоре или встрече с Си Цзиньпином, чтобы ослабить напряжение, вызванное торговой войной, однако последний, скорее всего сопротивляется, сосредоточившись на сплочении стран Юго-Восточной Азии.

Президент Китая хочет укрепить отношения для противостояния новым тарифам США, и это раздражает Вашингтон. В Белом доме заявили, что его официальные лица сейчас находятся в тесном контакте с властями в Пекине. В то же время там не ответили, является ли неофициальная дипломатия частью стратегии.

"Если теория заключается в том, что Белый дом тормозит дискуссии, она просто неверна. Существуют различные контакты на уровне персонала и старшего персонала, которые продолжаются, и мы, как сказал президент, приветствуем дискуссии", – считает представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз.

Как на это реагирует Китай

По данным Politico, вероятно, что Китай с недоверием поддается недавним требованиям Дональда Трампа относительно личного разговора с Си Цзиньпином, поскольку в таком случае президент Китая может потерять преимущество, особенно если Трамп превратит встречу в публичное зрелище.

Китайская бюрократия никогда не позволит, чтобы их президент попал в положение, когда он будет удивлен или унижен. После инцидента с Зеленским они очень внимательны к риску того, что Си могут унизить, "подрезать" или сделать частью сделки, которая развалится на мировой арене,

– подчеркнул Хасс.

К слову, как писало The New York Times, Китай прекратил импорт сжиженного природного газа из США, вместо этого увеличив закупки из России. Китайские пошлины на газ из США могут не изменить потоки торговли, но потенциально влияют на американскую отрасль и глобальную экономику.