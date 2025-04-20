Про це пише Politico, посилаючись на двох колишніх високопоставлених чиновників Держдепартаменту та представника промисловості, передає 24 Канал. Раніше Трамп неодноразово висловлював зацікавленість у зустрічі віч-на-віч.

Дивіться також Торгівельна війна Трампа завдасть великої шкоди військовій економіці Путіна, – WSJ

Чому Трамп перешкоджає дипломатичному врегулюванню

За словами співрозмовників, американський президент заборонив представникам Білого дому спілкуватися з китайською стороною задля припинення торгівельної війни. Водночас Сенат ще не затвердив посла США в Китаї й Трамп не призначив нікого відповідального за переговори з Пекіном.

Крім того, Politico наголошує, що Білий дім не звертається до посольства Китаю, аби почати обговорення. Відсутність будь-яких суттєвих контактів заморозила значущі комунікації між двома країнами та поставила під загрозу ймовірність розв'язання проблеми торгової війни незабаром, ідеться у статті.

Неофіційні канали не працюють, тому що президент Трамп цього не хоче. Трамп хоче мати справу безпосередньо з президентом Сі, так само як він має справу з президентом Путіним. Я не думаю, що він особливо зацікавлений у передачі своїх поглядів іншим,

– заявив колишній директор у справах Китаю, Тайваню та Монголії в Раді національної безпеки Райан Хасс.

У матеріалі констатують, що раніше Дональд Трамп вже демонстрував зацікавленість у розмові або зустрічі з Сі Цзіньпіном, аби послабити напруження, спричинене торгівельною війною, проте останній, радше за все опирається, зосередившись на згуртуванні країн Південно-Східної Азії.

Президент Китаю хоче зміцнити відносини задля протистояння новим тарифам США, і це дратує Вашингтон. У Білому домі заявили, що його офіційні особи наразі перебувають у тісному контакті з владою в Пекіні. Водночас там не відповіли, чи є неофіційна дипломатія частиною стратегії.

"Якщо теорія полягає в тому, що Білий дім гальмує дискусії, вона просто невірна. Існують різні контакти на рівні персоналу та старшого персоналу, які тривають, і ми, як сказав президент, вітаємо дискусії", – вважає речник Ради національної безпеки Браян Г’юз.

Як на це реагує Китай

За даними Politico, ймовірно, що Китай з недовірою піддається нещодавнім вимогам Дональда Трампа стосовно особистої розмови з Сі Цзіньпіном, оскільки у такому разі президент Китаю може втратити перевагу, особливо якщо Трамп перетворить зустріч на публічне видовище.

Китайська бюрократія ніколи не дозволить, щоб їх президент потрапив у становище, коли він буде здивований або принижений. Після інциденту з Зеленським вони дуже уважні до ризику того, що Сі можуть принизити, "підрізати" або зробити частиною угоди, яка розвалиться на світовій арені,

– наголосив Хасс.

До слова, як писало The New York Times, Китай припинив імпорт скрапленого природного газу зі США, натомість збільшивши закупівлі з Росії. Китайські мита на газ зі США можуть не змінити потоки торгівлі, але потенційно впливають на американську галузь та глобальну економіку.