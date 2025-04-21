У такий спосіб Китай повідомляє, що інші держави ризикують потрапити між двох вогнів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Bloomberg.

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Про що попереджає Китай

Міністерство торгівлі Китаю повідомило, що хоч Пекін поважає прагнення інших країн врегулювати торгівельні суперечки зі США, проте виступає проти того, аби "будь-яка зі сторін досягала домовленостей коштом інтересів Китаю".

У разі укладення відповідних угод, згідно з оприлюдненою інформацією, Китай "ніколи цього не прийме і вживе дзеркальних заходів у відповідь". Таким чином Пекін фактично підвищує ставки у торгівельній війні з Вашингтоном.

Китай готовий зміцнювати солідарність і координацію з усіма сторонами, разом протистояти й чинити опір односторонньому тиску,

– додали у міністерстві.

Таке попередження зробили на тлі підготовки країн до переговорів із США щодо зниження або скасування мит, які Дональд Трамп ввів, а потім, як відомо, тимчасово призупинив, для близько 60 торгівельних партнерів країни.

Водночас у відповідь Вашингтон, як пише агентство, вимагає від них скоротити обсяги торгівлі з Китаєм і стримувати виробничу міць Пекіна. Такі заходи вимагають для того, аби той не зміг обійти обмеження, запроваджені з боку США.

Bloomberg пише, що провідні економічні радники президента Трампа обговорюють можливість закликати інших країн ввести так звані вторинні тарифи, фактично грошові санкції, на імпорт із держав, які мають тісні торгівельні зв’язки з Китаєм.

Крім того, у США хочуть, щоб партнери не викуповували надлишкові китайські товари. Наприклад, раніше Reuters повідомляло, що В’єтнам готується обмежити потік китайських вантажів, які прямують до США транзитом через його територію.

Також США вже почали торгівельні переговори з Японією та готуються до нових раундів, а Тайвань назвав обговорення експортного контролю "інтенсивним". Торговий представник КНДР відвідає Вашингтон на тижні, щоб почати переговори.

Чи загрожує це Пекіну

На думку колишнього директора Світового банку в Китаї Берта Гофмана, Пекіну не варто хвилюватися через спроби адміністрації Трампа створити антикитайську коаліцію, оскільки "через непослідовну політику США їм це навряд чи вдасться".

Водночас ексдиректор визнав, що Китай має великі торгівельні профіцити з деякими країнами, і "кращий спосіб зменшити напругу це стимулювати внутрішній попит, зменшувати профіцити та координувати дії з іншими державами".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перешкоджає дипломатичним зусиллям зупинити ескалацію торгівельної війни між Вашингтоном та Пекіном, наполягаючи на особистій зустрічі зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.