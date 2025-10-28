США исключили немецкую "дочку" "Роснефти" из-под санкций, – Reuters
- США исключили немецкое подразделение "Роснефти" из-под санкций, поскольку его активы больше не находятся под контролем России.
- Среди активов – нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте, один из крупнейших в Германии, который остается важным элементом экономики федеральной земли Бранденбург.
США в новом санкционном пакете ввели ограничения не только против "Роснефти и "Лукойла", но и против их дочерних компаний. Однако немецкому подразделению российского нефтяного гиганта удалось избежать санкций.
Почему "дочку" "Роснефти" исключили из-под санкций?
Министр экономики Германии Катарина Райх сообщила, что Rosneft Germany не подпадает под новые энергетические санкции США, поскольку ее активы больше не находятся под российским контролем, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
По словам министра, правительство США письменно заверило в этом Берлин, направив официальное письмо. В нем отмечается, что операции немецкой "Роснефти" полностью отделены от материнской российской компании.
Среди активов Rosneft Germany – один из крупнейших в Германии нефтеперерабатывающих заводов PCK в Шведте:
- Он обеспечивает более 12% мощностей переработки топлива в стране.
- Также компания PCK Schwedt является одним из главных работодателей в федеральной земле Бранденбург.
Чем санкции угрожали Rosneft Germany?
После введения новых санкций США Берлин обратился с запросом к Вашингтону по поводу Rosneft Germany. Ведь ограничения запрещают западным банкам и компаниям сотрудничать с рядом российских фирм.
Это вызвало беспокойство по поводу дальнейшей деятельности немецкой "дочки" Роснефти. Компания рисковала потерять основных клиентов, пишет Bloomberg.
- По данным источников издания, нефтяные трейдеры, энергетические компании и банки угрожали прекратить сотрудничество с Rosneft Deutschland.
- А немецкое правительство начало активные переговоры с Вашингтоном, чтобы исключить компанию из санкционного списка.
Стоит знать! Германия настаивает, что НПЗ отсоединены от российской структуры и в то же время являются критически важными для энергоснабжения страны. С 2022 года Rosneft Deutschland находится под руководством государственных управляющих.
Что известно о санкциях США против России?
22 октября США объявили о новом пакете санкций против российского энергетического сектора. Под ограничения попали крупнейшие нефтяные компании страны – "Роснефть" и "Лукойл", а также 31 их дочернее подразделение. В Вашингтоне также не исключают возможности расширения санкционного давления, если Кремль не изменит своей политики.
Эти меры существенно ударят по экспортным доходам Москвы. По словам уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, поставки российской нефти в Индию и Китай могут сократиться примерно на 70%, а потери бюджета РФ достигнут 100 миллиардов долларов ежегодно.
Владимир Путин, реагируя на решение США, заявил, что новые ограничения – это попытка "давить на Россию". В то же время он заверил, что Москва не пойдет на уступки. По словам российского лидера, ни одно уважающее себя государство не должно принимать решения под внешним влиянием.