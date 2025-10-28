Укр Рус
Економіка Новини економіки США виключили німецьку "дочку" "Роснефті" з-під санкцій, – Reuters
28 жовтня, 14:38
4

США виключили німецьку "дочку" "Роснефті" з-під санкцій, – Reuters

Ірина Гайдук
Основні тези
  • США виключили німецький підрозділ "Роснефті" з-під санкцій, оскільки його активи більше не під контролем Росії.
  • Серед активів – і нафтопереробний завод PCK у Шведті, один з найбільших у Німеччині, що залишається важливим елементом економіки федеральної землі Бранденбург.

США у новому санкційному пакеті запровадили обмеження не лише проти "Роснефті та "Лукойла", але й проти їхніх дочірніх компаній. Проте німецькому підрозділу російського нафтового гіганта вдалося уникнути санкцій.

Чому "дочку" "Роснефті" виключили з-під санкцій? 

Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райх повідомила, що Rosneft Germany не підпадає під нові енергетичні санкції США, оскільки її активи більше не перебувають під російським контролем, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Мінус 5 мільярдів щомісяця: Зеленський назвав ціну нових санкцій США для Росії 

За словами міністерки, уряд США письмово запевнив у цьому Берлін, надіславши офіційний лист. У ньому зазначається, що операції німецької "Роснефті" повністю відокремлені від материнської російської компанії. 

Серед активів Rosneft Germany – один із найбільших у Німеччині нафтопереробних заводів PCK у Шведті:

  • Він забезпечує понад 12% потужностей переробки пального в країні.
  • Також компанія PCK Schwedt є одним із головних роботодавців у федеральній землі Бранденбург. 

Чим санкції загрожували Rosneft Germany?

Після запровадження нових санкцій США Берлін звернувся із запитом до Вашингтона щодо Rosneft Germany. Адже обмеження забороняють західним банкам і компаніям співпрацювати з переліком російських фірм.

Це викликало занепокоєння щодо подальшої діяльності німецької "дочки" Роснефті. Компанія ризикувала втратити головних клієнтів, пише Bloomberg.

  • За даними джерел видання, нафтові трейдери, енергетичні компанії та банки погрожували припинити співпрацю з Rosneft Deutschland.

  • А німецький уряд розпочав активні переговори із Вашингтоном, щоб виключити компанію із санкційного списку. 

Варто знати! Німеччина наполягає, що НПЗ від’єднані від російської структури й водночас є критично важливими для енергопостачання країни. З 2022 року Rosneft Deutschland перебуває під керівництвом державних управителів. 

Що відомо про санкції США проти Росії? 

  • 22 жовтня США оголосили про новий пакет санкцій проти російського енергетичного сектору. Під обмеження потрапили найбільші нафтові компанії країни – "Роснефть" та "Лукойл", а також 31 їхній дочірній підрозділ. У Вашингтоні також не виключають можливості розширення санкційного тиску, якщо Кремль не змінить своєї політики.

  • Ці заходи суттєво вдарять по експортних доходах Москви. За словами уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка, поставки російської нафти до Індії та Китаю можуть скоротитися приблизно на 70%, а втрати бюджету РФ сягатимуть до 100 мільярдів доларів щороку. 

  • Володимир Путін, реагуючи на рішення США, заявив, що нові обмеження – це спроба "тиснути на Росію". Водночас він запевнив, що Москва не піде на поступки. За словами російського лідера, жодна держава, яка себе поважає, не має ухвалювати рішень під зовнішнім впливом.