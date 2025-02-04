Еще не конец: США могут продолжить свое давление на Китай

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что США могут не ограничиваться введением повышенных пошлин на товары из Китая. В частности Вашингтон может объявить новые меры против Пекина.

Новые пошлины в отношении Китая от США

Это возможно, если Китай продолжит "обманывать и воровать", пишет 24 канал со ссылкой на Fox News.

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Рубио ответил на вопрос, следует ли Китаю ждать чего-то еще, кроме уже объявленных пошлин. И дипломат сказал, что "конечно". Он подчеркнул, что действующая администрация США может прибегнуть к новым мерам давления, если Китай продолжит "обманывать и воровать".

Кроме того, госсекретарь США вспомнил о результатах своей поездки в Панаму. Рубио отметил, что рассчитывает на дополнительные шаги правительства страны по противодействию китайскому влиянию в зоне Панамского канала уже в ближайшие дни.

Рассматривается множество вариантов того, как должен выглядеть конечный результат и я не буду исключать ни один из них,

– сказал Марко Рубио.

Заметьте! Он заявил, что базовое условие заключается в том, что США не могут позволить Китаю с помощью своих компаний и в дальнейшем контролировать район канала. Поэтому Рубио надеется, что в ближайшие дни Америка увидит дополнительные шаги в этом направлении.