Просили "бедные страны": США оправдались за ослабление санкций против России

США продлили свое разрешение на покупку российской нефти еще на 30 дней, хотя ранее обещали этого не делать. Американский министр финансов Скотт Бессент наконец объяснил такое решение.

Как аргументировали ослабление санкций?

Причиной является якобы обращение более 10 "бедных стран", которые пострадали от подорожания энергоносителей. Детали со слушаний в Сенате в среду, 22 апреля, передает The New York Times.

По данным "Европейской правды", сенатор-демократ Крис Кунс перед бюджетным комитетом спросил министра, почему администрация сначала отказывалась продолжать ослабление нефтяных санкций против России, но впоследствии все же сделала это.

В ответ Бессент признал, что страна-агрессор получила дополнительные доходы из-за этого решения. В то же время, по его словам, без такого шага цены на нефть могли бы вырасти до 150 долларов за баррель вместо примерно 100.

Ко мне обратились представители более 10 стран, которые являются наиболее уязвимыми и бедными с точки зрения энергетики. И они попросили нас продлить эти санкции,

– оправдывался министр финансов США.

Интересно! В эксклюзивном комментарии 24 Канала инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил, что отмена ограничений на российскую нефть – это вынужденный шаг американцев, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами. Сейчас от них страдает даже экономика США, что в частности влияет на электорат.

Что еще известно о санкциях против России?