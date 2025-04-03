Экономический удар США: почему Украина пострадает меньше, чем ее партнеры

Новые 10% импортные пошлины, которые вводит администрация Дональда Трампа, не будут иметь прямого сокрушительного эффекта для Украины. Однако глобальные последствия могут оказаться значительно серьезнее.

Глобальная торговая война

Об этом рассказывает 24 Канал с ссылкой на заявление председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниила Гетманцева. Он назвал этот шаг Вашингтона "экономическим цинизмом высшего сорта".

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По словам Гетманцева, 10% пошлина не нанесет Украине критических потерь, а вот глобальная торговая война, которую разжигают подобные решения, может иметь значительно более серьезные последствия.

Глобальная торговая война будет бить существенно по экономикам наших экономических и торговых партнеров, прежде всего ЕС. Они будут замедляться,

– отмечает нардеп.

Он объясняет, что в результате пошлин Трампа генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности для помощи Украине. При этом, правительства стран-партнеров вынуждены будут включать протекционизм и не только в отношении американских товаров.

И эти протекционистские меры уже гораздо существеннее ударят по нам,

– подчеркнул он, напомнив о блокировании экспорта украинской агропродукции в прошлом году.

К слову, Дональд Трамп объявил о введении беспрецедентных пошлин на импорт, базовая ставка в 10% начнет действовать с 5 апреля 2025 года.

Специальные тарифы для "худших обидчиков" США, таких как Европейский Союз и Китай, вступят в силу с 9 апреля 2025 года, а 25% пошлин на все автомобили иностранного производства – с 3 апреля 2025 года.