Глобальна торговельна війна

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків та митної політики Данила Гетманцева. Він назвав цей крок Вашингтона "економічним цинізмом вищого ґатунку".

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За словами Гетманцева, 10% мито не завдасть Україні критичних втрат, а от глобальна торгівельна війна, яку розпалюють подібні рішення, може мати значно серйозніші наслідки.

Глобальна торгівельна війна буде бити істотно по економіках наших економічних і торгівельних партнерів, передусім ЄС. Вони будуть уповільнюватись,

– зазначає нардеп.

Він пояснює, що внаслідок мит Трампа генерувати менше грошей, що зменшуватиме можливості для допомоги Україні. При цьому, уряди країн-партнерів вимушені будуть вмикати протекціонізм і не тільки щодо американських товарів.

І ці протекціоністські заходи вже набагато істотніше вдарять по нам,

— наголосив він, нагадавши про блокування експорту української агропродукції торік.

До слова, Дональд Трамп оголосив про введення безпрецедентних мит на імпорт, базова ставка в 10% почне діяти з 5 квітня 2025 року.

Спеціальні тарифи для "найгірших кривдників" США, таких як Європейський Союз та Китай, набудуть чинності з 9 квітня 2025 року, а 25% мит на всі автомобілі іноземного виробництва – з 3 квітня 2025 року.