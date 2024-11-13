Российские активы под прицелом: США проверяют счета в главном банке Швейцарии

Соединенные Штаты начали расследование в отношении российских клиентов швейцарского банка UBS, изучая возможные нарушения санкций и финансовых операций. Это стало возможным после того, как UBS приобрел Credit Suisse, что привело к усилению контроля за деятельностью банка.

Проверка США соблюдения санкций США

В рамках этого расследования агентство США по контролю за санкциями OFAC направило письмо в банк. Проверка касается российских клиентов Credit Suisse, чья обслуга теперь лежит на UBS после приобретения банка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Причиной этого стал кризис Credit Suisse, который потерпел падение в марте 2023 года после серии скандалов, от шпионажа до отмывания денег. По словам одного из источников, UBS пытается уменьшить возможные последствия запросов OFAC, блокируя подозрительные средства и закрывая счета, чтобы избежать потенциальных штрафов.

Напомним! США используют санкции как средство внешней политики, накладывая ограничения с целью сдерживания деятельности таких стран, как Россия и Иран.

Швейцарские регуляторы тщательно анализируют, как UBS работает с клиентами Credit Suisse и реализует политику борьбы с отмыванием денег, поскольку они опасаются, что банк может иметь дело с рискованными клиентами.