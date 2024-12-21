США удалось предотвратить шатдаун: Трамп и Маск не смогли помешать принятию временного бюджета

В субботу, 21 декабря, президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете, который будет действовать до марта 2025 года. Конгрессу все же удалось принять это многострадальное решение.

Принятие законопроекта произошло несмотря на усилия новоизбранного президента Дональда Трампа. Республиканец выступил против двухпартийного соглашения, благодаря которому в конце концов и достигли компромисса, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно о принятии временного бюджета в США

Джо Байден в своем заявлении после подписания законопроекта описал окончательное соглашение как "компромисс", который финансирует необходимые приоритеты, и назвал его "хорошей новостью" перед праздничным сезоном.

Законопроект был вынесен на голосование в пятницу, 20 декабря. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон вынес на обсуждение версию документа, который не содержал в себе приостановление лимита долга, к рассмотрению которого призвал республиканцев новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Как пишет CNN, принятый законопроект предусматривает финансирование правительства до 14 марта 2025 года и включает около 100 млрд долларов на ликвидацию стихийных бедствий, а также продление срока сельскохозяйственного законопроекта (речь идет о помощи фермерам).

После голосования в Палате представителей Джонсон сказал журналистам, что он разговаривал с Трампом и сказал, что считает, что тот "доволен" результатом.

Заметим, что также против закона активно выступает Илон Маск. В соцсети Х он распространял фейки о том, что документ якобы предусматривает повышение зарплаты конгрессменов на 40%; финансирование нового стадиона для NFL в Вашингтоне за счет федерального бюджета, финансирование лабораторий биологического оружия.