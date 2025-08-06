В среду, 6 августа, Дональд Трамп подписал новый указ, введя против Индии дополнительные пошлины в размере 25%. На это уже отреагировали в Министерстве иностранных дел страны.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление ведомства. Там назвали действия США несправедливыми, необоснованными и неразумными.

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Как Индия отреагировала на пошлины Трампа?

После введения американских пошлин индийское министерство повторило свою позицию, согласно которой импорт страны "базируется на рыночных факторах и осуществляется с целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 миллиарда населения".

Поэтому чрезвычайно обидно, что США решили ввести дополнительные пошлины на Индию за действия, которые также осуществляют несколько других стран в своих национальных интересах,

– говорится в заявлении.

Кроме того, Индия предупредила, что будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.

Напомним, накануне американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что для ограничения доходов страны-агрессора США продолжат меры против стран, которые покупают российскую нефть.