США ввели дополнительные тарифы из-за импорта российской нефти: как отреагировали в Индии
- Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% против Индии из-за импорта российской нефти 6 августа.
- В Индии действия США назвали несправедливыми и предупредили о принятии мер для защиты национальных интересов.
В среду, 6 августа, Дональд Трамп подписал новый указ, введя против Индии дополнительные пошлины в размере 25%. На это уже отреагировали в Министерстве иностранных дел страны.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление ведомства. Там назвали действия США несправедливыми, необоснованными и неразумными.
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Как Индия отреагировала на пошлины Трампа?
После введения американских пошлин индийское министерство повторило свою позицию, согласно которой импорт страны "базируется на рыночных факторах и осуществляется с целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 миллиарда населения".
Поэтому чрезвычайно обидно, что США решили ввести дополнительные пошлины на Индию за действия, которые также осуществляют несколько других стран в своих национальных интересах,
– говорится в заявлении.
Кроме того, Индия предупредила, что будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.
Напомним, накануне американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что для ограничения доходов страны-агрессора США продолжат меры против стран, которые покупают российскую нефть.