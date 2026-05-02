Соединенные Штаты "ударили" по Ирану: Вашингтон ввел новые санкции против Тегерана

Соединенные Штаты объявили о введении новых санкций против теневых банковских сетей Ирана. В частности отмечается, что Иран является главным очагом глобального терроризма.

Что известно о новых санкциях США против Ирана?

О санкциях стало известно вечером 1 мая, а сообщили о них в Министерстве финансов США.

Читайте также США предупредили союзников о длительных задержках поставок оружия из-за дефицита, – FT

Минфин США в пятницу ввел санкции против трех иранских валютно-обменных компаний и связанных с ними фирм-прикрытий в рамках кампании Economic Fury.

В целом иранские обменные компании ежегодно проводят валютные операции на миллиарды долларов. Поскольку Иран преимущественно получает оплату за продажу нефти в китайских юанях, эти структуры играют ключевую роль в конвертации нефтяных доходов в валюты, которые могут использовать иранские военные и их партнеры и прокси-силы.

Иран является главным центром глобального терроризма, и под руководством президента Трампа Министерство финансов агрессивно действует в рамках Economic Fury, чтобы перекрыть финансовые потоки иранских военных,

– заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Эти меры дополняют предыдущие действия Минфина против иранских схем "теневого банкинга". Согласно заявлению, новые санкции еще больше затрудняют для иранского режима получение платежей за нефть и другие товары, увеличивают расходы режима и сокращают его доходы.

Также они разоблачают лиц и механизмы, с помощью которых Иран обходит санкции и злоупотребляет международной финансовой системой.

Обратите внимание! С февраля 2025 года ведомство ввело санкции против более 1 000 человек, судов и самолетов, связанных с Ираном.

Правительство США усилило давление на Тегеран во вторник, 28 апреля, введя санкции против 35 компаний и лиц за их роль в теневом банковском секторе Ирана, а также пригрозил санкциями банкам, которые ведут бизнес с китайскими независимыми нефтеперерабатывающими заводами. Об этом писали в Reuters на этой неделе.

В США заявили, что подсанкционные лица и компании способствовали перемещению десятков миллиардов долларов в рамках схем обхода санкций и финансирования Ираном терроризма. А особое внимание Соединенные Штаты обратили на независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы, преимущественно в провинции Шаньдун, из-за их роли в импорте и переработке иранской нефти.

Министерство финансов США заявило, что санкции вторника были направлены против лиц и компаний, которые позволяли вооруженным силам Ирана получать доступ к международной финансовой системе для получения платежей за незаконную продажу нефти, закупки чувствительных компонентов для ракет и других систем вооружения, а также перевода средств иранским прокси-группам.

Также в санкционный список внесли несколько компаний, сотрудничающих с Bank Sina, контролируемого верховным лидером Ирана, а также со связанным с военными Bank Sepah, который финансировал иранскую баллистическую ракетную программу. Под санкции попали и две компании – Nix Energy и Tai Lung Trading, которые, по данным Минфина США, использовались для перевода миллионов долларов от имени иранских лиц, ранее внесенных в санкционные списки.

Что еще следует знать о действующей ситуации?

Напомним, что война на Ближнем Востоке дорого стоит. Реальные расходы США ближе к 40 – 50 миллиардов долларов, если учитывать восстановление военных объектов и замену уничтоженного оборудования. В то же время Пентагон назвал значительную меньшую цифру. Джулс Херст, который выполняет обязанности главного финансового контролера ведомства, назвал цифру в размере 25 миллиардов долларов. Он отметил, что большая часть была потрачена на боеприпасы.

В то же время Скотт Бессент ранее уже предупреждал компании о сотрудничестве с Ираном. Он писал, что ведение бизнеса с подсанкционными иранскими авиакомпаниями несет риск попадания под санкции США. Поэтому предприятия должны отказывать в любых услугах Ирана: поставке авиатоплива, кейтеринга и тому подобное. В то же время Вашингтон, как сообщил Бессент, не будут колебаться и будут действовать против любых третьих сторон.