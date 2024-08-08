Что может измениться для курса гривны уже в августе

Курс гривны за последний месяц довольно сильно колебался: как в сторону роста, так и в сторону подорожания. Есть ожидания, что все стабилизируется в августе. А уже на осень все может измениться по некоторым причинам.

Какие изменения на гривну ждут в августе

Как рассказал 24 Каналу в комментарии экономист Даниил Монин, уже в августе курс гривны, вероятно, стабилизируется.

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Даниил Монин Экономический эксперт Инфляция пошла резко вверх в июне. И это сигнал НБУ сдерживать курс, чтобы не увеличивать инфляцию из-за девальвации национальной валюты.

По данным Государственной службы статистики, в июне 2024 года инфляция на потребительском рынке Украины по сравнению с маем составила 2,2%.

Монин добавляет, что с августа по декабрь этого года ожидается 22 миллиарда долларов западного финансирования. А это больше, чем пришло за первые 7 месяцев 2024 года – 16 миллиардов.

Поэтому, скорее всего, НБУ будет держать курс в диапазоне 41 – 42 гривен,

– прогнозирует эксперт.

Что может помешать стабилизации гривны

Даниил Монин рассказывает, что стабилизации гривны может помешать резкое повышение налогов, запланированное украинским правительством с сентября.

Резкое повышение налогов приведет к неконкурентности нашей продукции и необходимости поднимать цены, включая новые налоги в продукцию,

– объясняет он.

Таким образом, это будет стимулировать увеличение импорта и девальвацию как компенсацию за увеличение налогов.

Какого курса ждать вскоре

Банкир Тарас Лесовой также сообщил 24 Каналу, что посреди августа ситуация на валютном рынке будет оставаться относительно стабильной. В то же время он напомнил, что кульминация на валютном рынке "отложена" на осень. Тогда курсовые показатели незначительными и достаточно ожидаемыми, или прогнозируемыми темпами могут достичь показателей, заложенных в бюджет на 2024 год.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Стоит надеяться, что Нацбанк продолжит действие режима "управляемой гибкости", что делает невозможным любые стремительные курсовые движения. И эффективные и своевременные меры регулятора, при необходимости, могут нивелировать или существенно смягчить влияние на курс возможного и отчасти ожидаемого роста спроса на валюту.

На конец года прогнозируется, что курс доллара будет на отметке 42,1 гривны.

Кстати, коридоры валютных колебаний на следующей неделе будут такими: