Статус ребенка войны в Украине: как оформить и предусмотрены ли выплаты

Ранее статус "Ребенок войны" предоставляли украинцам, которые были несовершеннолетними на момент окончания Второй мировой войны. Сейчас получить его могут также дети, пострадавшие во время полномасштабного вторжения России.

Кто может получить статус ребенка войны

Сейчас статус ребенка войны все же существует, но имеет другое название – "Ребенок, пострадавший в результате военных действий и вооруженных конфликтов", сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

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Получить такой статус могут дети, которые во время войны или из-за военных действий:

подверглись физическому насилию или получили телесные повреждения, которые повредили здоровью;

подверглись сексуальному насилию;

незаконно депортированы или похищены из Украины;

вовлечены в военные действия;

содержались в плену;

подверглись психологическому насилию, моральных и психологических страданий.

Что нужно для оформления статуса

Получить статус можно в службе по правам ребенка по месту жительства. Зато семьи, которые живут за рубежом, должны отправить письмо и документы в службу по месту происхождения. Оформить статус онлайн через Дію или портал ПФУ сейчас нельзя.

Подать заявление могут родители и другие родственники, а также сам ребенок по достижении 14 лет. Из документов нужно собрать:

Свидетельство о рождении ребенка или паспорт;

Документ, который удостоверяет заявителя или подтверждает полномочия представителя ребенка.

В случае наличия – справка о постановке ребенка на учет как ВПЛ, загранпаспорт и выписка из реестра общины о месте жительства.

Что дает статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов

В настоящее время государством не принят перечень льгот или выплат по статусу ребенка войны.

Единственное что, по закону "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" предусмотрено, что дети, которые имеют статус лица, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, могут бесплатно питаться в учебных заведениях.

Важно! Статус можно получить и после 18 лет, если на момент 24 февраля 2022 года лицо было несовершеннолетним. Также оформить статус могут семьи ВПЛ – их дети были вынуждены покинуть дом, следовательно получили психологическую травму.