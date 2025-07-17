Как оформить статус "Ребенок войны" и что он дает

Тысячи детей в Украине подверглись страданиям из-за российской агрессии. Этим маленьким украинцам государство предоставляет специальный статус, который позволяет получать определенные льготы.

Кто имеет право на статус "Ребенок войны"?

Сегодня статус "Ребенок войны" в Украине предоставляется детям в возрасте до 18 лет, которые пострадали в результате вооруженных конфликтов или военных действий, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление правительства №268.

Смотрите также Пенсия по потере кормильца для детей: кто имеет право и как получить

Согласно решению Кабмина, на этот статус дети могут претендовать при нескольких условиях:

если ребенок пострадал физически, находясь в зоне боевых действий, что стало причиной проблем со здоровьем;

если ребенок подвергся сексуальному насилию во время войны;

если ребенка незаконно похитили или удерживали в плену;

если ребенок подвергся психологическому насилию во время временной оккупации или в зоне боевых действий из-за плена или увечья родителей.

Важно! Для получения статуса "Ребенок войны" необходимо предоставить доказательства того, что в отношении ребенка совершили преступление. В частности, это могут быть выводы судебно-медицинской экспертизы.

Как оформить статус "Ребенок войны"?

Оформить статус может законный представитель или опекун ребенка. Для этого ему необходимо обратиться в службу по делам несовершеннолетних и предоставить ряд документов:

заявление об оформлении статуса;

документ, подтверждающий его личность как законного представителя ребенка;

справку о том, что ребенок находится на учете внутренне перемещенных лиц (при наличии);

паспорт гражданина Украины и заграничный (при наличии);

выписку из реестра территориальной общины (если есть);

свидетельство о рождении ребенка или другой документ в подтверждение его личности.

Следует знать! Статус предоставляется по зарегистрированному или задекларированному месту жительства ребенка, независимо от того, находится он в зоне боевых действий или имеет статус ВПЛ.

Какие льготы дает статус "Ребенок войны"?

Статус "Ребенок войны" пока не дает права на дополнительные выплаты для несовершеннолетних, однако предусмотрены льготы:

возможность первоочередного зачисления в государственные и коммунальные детские сады;

право на бесплатное питание в дошкольных учреждениях и общеобразовательных, причем разного типа и формы собственности.

Важно! На местном уровне власти могут помогать детям с этим статусом в получении образования и выделять средства на ежегодное оздоровление или психологическую помощь.