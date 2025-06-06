Какие преимущества дает статус УБД в 2025 году

В 2025 году украинские военные, как и раньше, могут получить статус участника боевых действий (УБД). Он дает право на ряд льгот и преимуществ от государства.

Что дает статус УБД в 2025 году

Украинцы со статусом участника боевых действий имеют право на медицинские, коммунальные, транспортные, трудовые льготы, а также на дополнительные выплаты и образовательную поддержку детей от государства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

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Участникам боевых действий государство прежде всего предоставляет ряд медицинских льгот:

Право на бесплатные лекарства и медицинские средства, иммунобиологические препараты и медицинские изделия по рецептам врачей.

Право на бесплатное зубопротезирование, за исключением использования драгоценных металлов.

Возможность продолжать пользоваться поликлиниками и госпиталями, к которым УБД были прикреплены, после выхода на пенсию или смены места работы.

Право на первоочередное обслуживание в лечебных учреждениях, аптеках и на первоочередную госпитализацию.

Бесплатное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов.

Стоит знать! Участники боевых действий должны получить путевку на санаторно-курортное лечение или компенсацию за самостоятельное лечение в соответствии с порядком, установленного Кабмином.

Какие коммунальные льготы дает статус УБД

УБД имеют право на ряд жилищных и коммунальных услуг:

Скидку на оплату жилой площади в размере 75% в расчете 21 квадратный метр на человека + 10,5 квадратного метра на семью;

75% скидку на оплату газа, электроэнергии, других услуг и сжиженного газа для бытовых нужд;

75% скидки на стоимость топлива, в частности жидкое, для лиц, проживающих в домах без центрального отопления.

Стоит знать! Для семей УБД с нетрудоспособными лицами площадь, на которую рассчитывается льгота для отопления, удваивается до 42 квадратных метров на одного человека + 21 квадратный метр на семью.

Какие трудовые льготы имеют УБД

Участники боевых действий получают выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от средней заработной платы, независимо от стажа работы.

Ветераны имеют право на ежегодный отпуск в удобное для них время;

Могут получать дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней в год.

В случае сокращения численности или штата работников предприятия УБД имеют преимущественное право на оставление на работе.

Стоит знать! В случае ликвидации предприятия УБД гарантируется приоритетное трудоустройство.

Какие транспортные льготы дает статус УБД

Ветераны имеют право на бесплатный проезд во всех видах городского пассажирского транспорта. Для этого достаточно показать удостоверение установленного образца.

УБД могут бесплатно пользоваться:

железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения;

автобусами на пригородных и междугородных маршрутах;

районными и межобластными рейсами, независимо от расстояния и места жительства;

автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности.

Какие другие привилегии действуют для УБД

Пенсии, пожизненное денежное содержание или социальная помощь для УБД увеличиваются на 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Также ежегодно они имеют право на выплату разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины.

Следует знать! Государство оказывает поддержку для получения образования в государственных и коммунальных учреждениях для детей участников боевых действий, но не дольше чем до 23 лет.