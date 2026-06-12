Почему в 2026 году могут лишить статуса УБД

Статус УБД имеет чрезвычайно важное значение. В частности, потому что он дает право на ряд льгот и выплат. О том, при каких обстоятельствах могут лишить статуса участника боевых действий, рассказываем далее.

В каких случаях лишают статуса участника боевых действий? Процедура присвоения и отмены статуса УБД осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года № 413. Читайте также Украинцы рискуют лишиться полного размера пенсий: есть 10 дней, чтобы этого избежать Если опираться на пункт 26, лишить такого статуса может специальная комиссия. Это происходит в 3 случаях: Если лицо самостоятельно обратилось с просьбой отменить этот статус.

В случае наличия обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу. Речь идет о ситуации, когда лицо совершило умышленно тяжкое или особо тяжкое преступление.

Лицо подделало документы, дающие право на статус УБД. Или же такой гражданин предоставил недостоверные данные. Необходимо понимать, что отмена статуса УБД не происходит автоматически. То есть, лицо имеет возможность оспорить неверное решение. Отметим, что автоматическая отмена статуса УБД не происходит, например, в случае: когда лицо уходит в отставку;

выходит на пенсию;

увольняется с военной службы;

прекращает участие в боевых действиях;

меняет место жительства. Какие льготы может получить УБД? Граждане, имеющие статус УБД, могут рассчитывать на скидку на квартплату и жилищно-коммунальные услуги. В настоящее время она составляет 75%.

Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд в некоторых видах городского транспорта. Исключением, в частности, является такси.