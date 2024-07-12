Банки снизили ставки по кредитам: под какой процент можно взять займ

В июне 2024 года снизили процентные ставки по кредитам для населения и предприятий. Это привело к увеличению кредитного портфеля.

Какие процентные ставки в банках

По данным Национального банка, средние ставки по новым кредитам в национальной валюте для физических лиц составляли 34,1% годовых, что на 0,5 процентного пункта ниже по сравнению с предыдущим периодом.

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В то же время ставки по кредитам для предприятий снизились с 15,3% до 15,2% годовых. Кредитный портфель банков для населения вырос на 1,5% до 251 миллиарда гривен, а для предприятий – на 1,6% до 791 миллиарда гривен.

Риски для банков остаются высокими из-за большой вероятности невозврата средств, поэтому ставки по кредитам для населения традиционно превышают 30%.

ПриватБанк может выдать новые кредиты на 200 – 300 миллиардов гривен при наличии кредитоспособного спроса. По состоянию на 1 мая 2024 года ПриватБанк выдал кредитов на 102 млрд гривен, из которых 68 млрд гривен – физическим лицам.

НБУ в 2023 году начал цикл снижения учетной ставки, опустив ее с 25% до 15%. В марте НБУ снизил ставку до 14,5%, в апреле – до 13,5%, в июне – до 13,0%.

Очередное решение по ставке НБУ объявит 25 июля. Учетная ставка влияет на стоимость денег в Украине и ставки по кредитам для населения и бизнеса.