Рекордные 40 лет стажа: какую пенсию и надбавки можно получать

Украинцу с 40 годами стажа можно будет выйти на пенсию в 60 лет и рассчитывать на приличные выплаты при условии соответствующей зарплаты. также предусмотрены надбавки за сверхурочный стаж, и в определенных случаях за возраст.

Какие условия для выхода на пенсию в 2026 году?

В 2026 году выйти на пенсию можно с 60 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Минимальная пенсия 2026: как изменится выплата с Нового года

Для получения пенсии по возрасту нужно будет иметь больший страховой стаж:

в 60 лет – не менее 33 лет стажа;

в 63 года – не менее 23 лет стажа;

в 65 лет – от 15 лет стажа.

Какой будет размер пенсии при 40 годах стажа?

Посчитать размер пенсии можно по формуле ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженная на величину оценки одного года страхового стажа и разделенная на 12. В случае с 40 годами стажа коэффициент будет составлять 0,4.

На примере посчитаем, сколько в 2026 году будет получать украинец при минималке – 8 647 гривен и средней зарплате по показателям ПФУ – 21 578 гривен.

При минималке украинец с 40 годами стажа фактически будет иметь пенсию 3 458 гривен (8 647 × 0,4).

(8 647 × 0,4). При средней зарплате в 21 578 украинец сможет получать 8 631 гривну (21 578 × 0,4).

Какие будут надбавки к пенсии?