Рекордные 40 лет стажа: какую пенсию и надбавки можно получать
- Украинцу с 40 годами стажа можно выйти на пенсию в 60 лет и получать пенсию в размере 3 458 гривен при минимальной зарплате и 8 631 гривну при средней зарплате.
- Для выхода на пенсию в 2026 году нужно иметь не менее 33 лет стажа для 60 лет, 23 лет для 63 лет, и 15 лет для 65 лет.
Украинцу с 40 годами стажа можно будет выйти на пенсию в 60 лет и рассчитывать на приличные выплаты при условии соответствующей зарплаты. также предусмотрены надбавки за сверхурочный стаж, и в определенных случаях за возраст.
Какие условия для выхода на пенсию в 2026 году?
В 2026 году выйти на пенсию можно с 60 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Для получения пенсии по возрасту нужно будет иметь больший страховой стаж:
- в 60 лет – не менее 33 лет стажа;
- в 63 года – не менее 23 лет стажа;
- в 65 лет – от 15 лет стажа.
Какой будет размер пенсии при 40 годах стажа?
Посчитать размер пенсии можно по формуле ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.
Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженная на величину оценки одного года страхового стажа и разделенная на 12. В случае с 40 годами стажа коэффициент будет составлять 0,4.
На примере посчитаем, сколько в 2026 году будет получать украинец при минималке – 8 647 гривен и средней зарплате по показателям ПФУ – 21 578 гривен.
- При минималке украинец с 40 годами стажа фактически будет иметь пенсию 3 458 гривен (8 647 × 0,4).
- При средней зарплате в 21 578 украинец сможет получать 8 631 гривну (21 578 × 0,4).
Какие будут надбавки к пенсии?
Надбавка к пенсии есть для мужчин с более 35 лет и женщин с более 30 лет стажа, если пенсия назначена после октября 2011 года. Доплата составляет 1% от пенсии за каждый полный год стажа сверх нормы, но не более 1% от прожиточного минимума. Например, пенсионеры с 30 годами страхового стажа и пенсией сверх минимальной получают доплату 708 гривен.
Также пенсионеры в Украине от 70 лет получают возрастную надбавку до 300 гривен ежемесячно, которая растет для тех, кто достигает 75 и 80 лет. Доплата начисляется автоматически для пенсионеров с пенсией до 10 340 гривен и не начисляется работающим пенсионерам.
Одинокие пенсионеры в Украине, достигшие 80 лет, проживающие отдельно и нуждающиеся в постоянном уходе, могут получить ежемесячную доплату к пенсии в размере 944 гривны.