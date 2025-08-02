Пенсия в Украине зависит от страхового стажа. Речь идет о периоде, когда человек работает и платит страховые взносы.

Какая пенсия с 45 годами стажа?

Выйти на заслуженный отдых человек со стажем в 45 лет может после достижения 60-летия, ведь минимальное требование для этого возраста составляет 32 года, передает 24 Канал.

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Однако следует учитывать еще некоторые факторы. Так пенсия сейчас определяется по формуле:

П = Зс × Ик × Кс, где:

Зс – средняя заработная плата за три года перед выходом на пенсию;

Ик – индивидуальный коэффициент зарплаты (то есть соотношение средней зарплаты к средней по стране),

Кс – коэффициент страхового стажа (1% за каждый год стажа).

Если человек работал 45 лет и все эти 45 лет платил страховые взносы, то коэффициент страхового стажа составляет 0,45. В то же время средняя зарплатная (согласно данным Госстата) составляла 15 057,09 гривен.

Важно! То есть формула имеет такой вид: П = 15 057,09 × 1 × 0,45 = 6 775,69 гривны.