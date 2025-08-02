Какая будет пенсия у человека с 45 годами стажа
- Пенсия в Украине определяется по формуле, которая учитывает среднюю заработную плату, индивидуальный коэффициент зарплаты и коэффициент страхового стажа.
- Доплата за сверхурочный стаж составляет 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц за каждый год, который превышает минимальный стаж.
Пенсия в Украине зависит от страхового стажа. Речь идет о периоде, когда человек работает и платит страховые взносы.
Какая пенсия с 45 годами стажа?
Выйти на заслуженный отдых человек со стажем в 45 лет может после достижения 60-летия, ведь минимальное требование для этого возраста составляет 32 года, передает 24 Канал.
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Однако следует учитывать еще некоторые факторы. Так пенсия сейчас определяется по формуле:
П = Зс × Ик × Кс, где:
- Зс – средняя заработная плата за три года перед выходом на пенсию;
- Ик – индивидуальный коэффициент зарплаты (то есть соотношение средней зарплаты к средней по стране),
- Кс – коэффициент страхового стажа (1% за каждый год стажа).
Если человек работал 45 лет и все эти 45 лет платил страховые взносы, то коэффициент страхового стажа составляет 0,45. В то же время средняя зарплатная (согласно данным Госстата) составляла 15 057,09 гривен.
Важно! То есть формула имеет такой вид: П = 15 057,09 × 1 × 0,45 = 6 775,69 гривны.
Какие доплаты возможны для людей со стажем в 45 лет?
Не следует забывать и о сверхурочном стаже, ведь каждый год стажа сверхурочно (более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин) предусматривает доплата в 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году прожиточный минимум составляет 2 361 гривну, поэтому за 10 лет сверхурочного стажа доплата составит 236,1 гривны для мужчин и 354,15 гривны для женщин.