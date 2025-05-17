17 мая, 11:20
Сколько лет нужно работать, чтобы заработать на минимальную пенсию
Основні тези
- В Украине для получения минимальной пенсии по возрасту в 2025 году нужно иметь 32 года страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет.
- Если стаж менее 15 лет, пенсия по возрасту не предоставляется, но возможна государственная социальная помощь.
В Украине действуют четкие требования к трудовому стажу для назначения минимальной пенсии. Впрочем, гражданам придется немало отработать официально, чтобы иметь право на выплаты в старости.
Как получить минимальную пенсию по возрасту
В Украине право на пенсию по возрасту определяется на основе страхового стажа. Чем короче стаж, тем позже можно рассчитывать на выплаты, сообщает 24 Канал.
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Соответственно, в 2025 году установлены следующие требования к страховому стажу для выхода на пенсию:
- в 60 лет – не менее 32 лет стажа;
- в 63 года – от 22 до 31 года стажа;
- в 65 лет – от 15 до 21 года стажа.
Однако, если человек имеет менее 15 лет стажа, пенсия по возрасту не предоставляется. В таких случаях возможно получение государственной социальной помощи
Какие периоды учитываются в страховой стажВ страховой стаж учитываются периоды, когда уплачивались единые социальные взносы (ЕСВ), при условии, что сумма взносов не была ниже минимально установленного уровня для соответствующего периода.
Что делать, если не хватает стажа
Если до пенсионного возраста стажа не хватает, есть два варианта:
- Продолжать работать, чтобы получить необходимый стаж.
- Докупить стаж через добровольную уплату ЕСВ за периоды, когда взносы не платились. Это возможно в рамках программы добровольного участия в системе общеобязательного пенсионного страхования.