Ежегодно стаж будет расти: когда украинцы смогут выходить на пенсию
17 февраля 2024, 10:08Читати новину українською
В Украине выйти на пенсию можно было в возрасте 60 лет, но со стажем в 30 лет. В 2024 году сроки стажа изменились и достигли 31 года. В то же время до 2028 года стаж в дальнейшем будет увеличиваться.
Какой возраст нужен для выхода на пенсию
Единый минимальный возраст как для мужчин, так и для женщин, чтобы выйти на пенсию, – 60 лет. Для этого нужно иметь стаж не менее, чем 30 лет.
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Что такое страховой стажЭто период в жизни человека, в течение которого он платит в пенсионный фонд страховые взносы. В Украине с 2023 года продолжительность необходимого страхового стажа увеличивается ежегодно.
Что будет, если стажа не хватает
- Стоит напомнить: когда лицу исполняется 60 лет, а страхового стажа не хватает, тогда право на пенсию можно получить в 63 года, но при наличии хотя бы не менее, чем 21 года стажа.
- А уже при наличии страхового стажа от 15 до 20 лет пенсию можно получить в 65 лет.
- Впрочем если человек имеет менее, чем 15 лет стажа, то в возрасте 65 лет ему будут начислять государственную соцпомощь вместо пенсии.
Как вырастет пенсия в марте
По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, с 1 марта планируется индексация пенсионных выплат.
Сейчас мы ее рассчитываем. Коэффициент зависит от уровня инфляции за предыдущий год.
Как рассчитать процент индексации:
- Нужно посчитать 50% от уровня инфляции,
- затем 50% показателя средней заработной платы за предыдущие 36 календарных месяцев.
Соответственно точно будет процент, на который вырастут пенсии. Но более четко этот процент мы будем иметь в расчетах до середины февраля,
– объяснила Жолнович.