Ежегодно стаж будет расти: когда украинцы смогут выходить на пенсию

В Украине выйти на пенсию можно было в возрасте 60 лет, но со стажем в 30 лет. В 2024 году сроки стажа изменились и достигли 31 года. В то же время до 2028 года стаж в дальнейшем будет увеличиваться.

Какой возраст нужен для выхода на пенсию

Единый минимальный возраст как для мужчин, так и для женщин, чтобы выйти на пенсию, – 60 лет. Для этого нужно иметь стаж не менее, чем 30 лет.

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Что такое страховой стаж Это период в жизни человека, в течение которого он платит в пенсионный фонд страховые взносы. В Украине с 2023 года продолжительность необходимого страхового стажа увеличивается ежегодно.

Что будет, если стажа не хватает

Стоит напомнить: когда лицу исполняется 60 лет, а страхового стажа не хватает, тогда право на пенсию можно получить в 63 года, но при наличии хотя бы не менее, чем 21 года стажа.

А уже при наличии страхового стажа от 15 до 20 лет пенсию можно получить в 65 лет.

Впрочем если человек имеет менее, чем 15 лет стажа, то в возрасте 65 лет ему будут начислять государственную соцпомощь вместо пенсии.

Как вырастет пенсия в марте

Уже в 2024 году на отдых украинцы, мужчины и женщины, смогут выйти в 61 год, а стаж должен составлять не менее, чем 31 год.что в 2028 году выйти на пенсию в 60 лет со стажем 30 лет не удастся. Для этого нужно иметь не менее, чем 35 лет. А с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более лет стажа, пенсия по возрасту будет назначаться независимо от возраста.

По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, с 1 марта планируется индексация пенсионных выплат.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Сейчас мы ее рассчитываем. Коэффициент зависит от уровня инфляции за предыдущий год.

Как рассчитать процент индексации:

Нужно посчитать 50% от уровня инфляции,

затем 50% показателя средней заработной платы за предыдущие 36 календарных месяцев.

Соответственно точно будет процент, на который вырастут пенсии. Но более четко этот процент мы будем иметь в расчетах до середины февраля,

– объяснила Жолнович.

В 2024 году индексацию проведут по бальной системе. Ее целью является уравнять выплаты пенсионеров, которые вышли на законный отдых в разное время. Сейчас прогнозируется, что выплаты вырастут на 13%, а средняя пенсия по Украине составит 6 тысяч гривен.