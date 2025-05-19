Кабмин изменил правила начисления стажа, если человек работал за границей

Кабинет Министров Украины принял новый порядок, который позволяет засчитывать периоды официального трудоустройства за рубежом в страховой стаж при назначении пенсии по возрасту. Нововведение касается даже тех случаев, когда Украина не имеет соответствующих международных договоров со страной трудоустройства.

Что изменится в начислении стажа

Соответствующее постановление правительство приняло 16 мая 2025 года, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство национального единства Украины.

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Согласно обновленным правилам, подтвердить стаж, приобретенный за пределами Украины, можно с помощью официальных документов из другого государства – таких как справки или выписки, которые удостоверяют учет работы в пенсионной системе этой страны.

Если таких документов нет или они содержат недостаточно данных, Пенсионный фонд сможет обращаться в иностранные учреждения через МИД Украины.

Алексей Чернышов Вице-премьер-министр Украины – Министр национального единства Украины Это решение имеет ключевое значение для определения права на назначение пенсии по возрасту, ведь позволяет учитывать весь период трудовой деятельности украинцев, которые официально работали за пределами нашей страны. Таким образом Украина признает вклад своих граждан, которые работали за рубежом, сохраняли связь с Родиной и планируют или уже вернулись домой.

Как это должно помочь пенсионерам

Ранее периоды официальной работы за рубежом учитывались только в тех случаях, когда между Украиной и другой страной был действующий международный договор, определяющий порядок зачисления страхового стажа.

Из-за этого многие граждане, которые вернулись в Украину после длительного трудоустройства за пределами государства, не могли рассчитывать на пенсию по возрасту.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Нам важно, чтобы люди, которые работают, имели право на пенсию. Поэтому меняем законодательство в ответ на вызовы времени и потребности людей, регулируем вопрос стажей, приобретенных за рубежом, внедряем изменения, которые должны сделать пенсионную систему более справедливой, а пенсии – достойными.

По словам министра, нововведение должно сделать подход к начислению пенсий более справедливым.