Подорожали как доллар, так и евро: официальный курс 28 декабря

За сутки американская валюта подорожала более чем на 20 копеек, а европейская почти на 50 копеек. Таким образом, доллар тяготеет к отметке в 38 гривен, а евро – до 42 гривен.

Официальный курс 28 декабря

За данным Нацбанка, официальный курс 28 декабря достиг 37,61 гривны за доллар. Стоимость выросла на 25 копеек против курса 27 декабря.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 41,63 гривны. Стоимость выросла на 48 копеек в сутки.

Каким будет официальный курс доллара и евро 29 декабря:

Доллар – 37,98 гривны,

Евро – 42,20 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 28 декабря доллар стоит:

В банках покупка составляет 37,70 гривны , а продажа – 38,30 гривны.

, а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 37,65 гривны , а продажа – 38,52 гривны.

, а продажа – На черном рынке: покупка – 38,20 гривны, а продажа – 38,38 гривны.

Курс доллара в январе

Как сообщил 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, январь станет месяцем, в котором значительные колебания курса не будут происходить. Следовательно, одним из главных факторов в ближайшее время для рынка станет решение вопроса своевременной и достаточной макрофинансовой поддержки Украины.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Эта помощь позволяет стабилизировать экономику страны и покрыть большую часть расходов "бюджета войны".

По прогнозам эксперта, в следующем месяце на наличном рынке будет наблюдаться разница между курсами покупки и продажи в 0,2 – 0,3 гривны, а текущие колебания не будут превышать 0,3 гривны.

В январе курсовые границы на наличном рынке будут находиться на уровне 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 39 – 41 гривны за евро.

Подытоживая Лесовой отметил, что в начале года активность на рынке будет несколько притормозилась. Впрочем, это не повлияет на курсообразование.