Доллар подорожал: какой курс в банках

В банках и на черном рынке наблюдается тенденция на рост стоимости как доллара, так и евро. В то же время курс европейской валюты несущественно изменился за последние сутки.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 12 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,05 гривны (+5 копеек против 11 сентября) и продажа – по 41,50 гривны (+9 копеек).

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Покупка евро происходит по 45,35 гривны (+10 копеек), а продажа – по 45,90 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,40 гривны (+7 копеек), а продать – по 41,47 гривны (+7 копеек).

(+7 копеек), а продать – по (+7 копеек). Покупка евро по 45,70 гривны (без изменений), а продажа по 45,88 гривны (+3 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 11 сентября, доллары покупают обменники по 40,80 гривны (-17 копеек), а продают – по 41,46 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(-17 копеек), а продают – по (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,93 гривны (-32 копейки), а продают – по 45,91 гривны (+4 копейки).

Какой курс прогнозируют на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке коренным образом не изменится.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Во-первых, активное участие регулятора на рынке повлияет на баланс спроса и предложения, а ежедневные курсовые изменения, хоть и будут разнонаправленными, но останутся незначительными, "копеечными" – собственно это станет воплощением действия режима "управляемой гибкости".

Кроме того, по словам банкира, ежедневные объемы валютных интервенций будут на уровне 150 – 180 миллиона долларов. Это будет свидетельствовать об относительно устойчивом спросе. А также, ценовой рост происходит постепенно, а потому возможный рост курсов валют также будет вялым.

Ожидается, что коридоры валютных колебаний будут таким:

на межбанке – 41 – 41,6 гривны за доллар и 44 – 46 гривен за евро,

– 41 – 41,6 гривны за доллар и 44 – 46 гривен за евро, на наличном рынке – 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 44 – 46,5 гривны за евро.

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