Доллар и евро резко опустились в обменниках: сколько стоят валюты

За выходные наиболее существенно доллар и евро изменились в обменниках. Американская валюта потеряла почти до 20 копеек при покупке, а евро – около 30 копеек.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 24 июля покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,70 гривны (без изменений против 21 июля), а продажа – 37,30 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,90 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 41,65 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,70 гривны (-19 копеек), а продажа – 37,30 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-19 копеек), а продажа – (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,75 гривны (-32 копейки), а продажа – 41,62 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,14 гривны (+4 копейки), а продажа – 37,20 гривны (без изменений).

(+4 копейки), а продажа – (без изменений). Евро покупают по 41,38 гривны (+8 копеек), а продают за 41,55 гривны (без изменений).

Когда НБУ отпустит курс

Как рассказывает финансовый аналитик Михаил Демкив, летом прошлого года регулятор поднял курс с 29 гривен до 36 гривен. Следовательно, фиксированный курс до сих пор остается на этой отметке. год назад курс подняли с 29 до 36 гривен.

Аналитик добавил, что изменений пока не стоит ожидать курса. Скорее всего, его смогут "отпустить" только в начале 2024 года. Но такое изменение будет постепенным, а колебания будут в обе стороны.

Не уверен, что до конца этого года, возможно, где-то в начале следующего нас ждет переход к ситуации, когда СМИ снова ежедневно обнародуют курс НБУ, и он будет меняться,

– говорит Демков.