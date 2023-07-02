Третий лишний: изменятся ли тарифы на газ в июле
Еще в июне власти увеличили для населения тарифы на воду и свет, но о газе речь не шла. Все потому, что он намечен на год вперед.
Что будет с ценой на газ в июле
"Нефтегаз" и другие поставщики газа не изменят свою ценовую политику до 1 мая 2023 года в связи с военным положением. То есть стоимость кубометра газа в "Нафтогазе" будет составлять – 7,96 гривны, в то время как в других компаниях цена отличается.
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Председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев рассказал, что причиной такой фиксации цен является военное положение и нынешняя экономическая ситуация в стране.
Для бытовых клиентов цена газа остается неизменной – 7,96 гривны за кубометр с 1 мая 2023 по 1 мая 2024 включительно. Это решение принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине,
– добавил он.
Как оформить субсидию
Но семья, чья плата за коммунальные услуги больше, чем определенный для них обязательный платеж, имеют право на субсидию от государства. Чтобы ее получить нужно:
- обратиться в местный ЦНАП, сельсовет или воспользоваться услугой онлайн в "Дия";
- чтобы сделать это онлайн, нужно зайти на сайт "Дия", авторизоваться, а затем выбрать опцию "Услуги";
- далее нажать на функцию "Заявление на субсидию", а затем на "Подать заявление";
- укажите свое семейное положение, место жительства и имеете ли задолженность за жилищно-коммунальные услуги;
- обязательно укажите какую именно субсидию вы хотите получить;
- Впишите свой IBAN счета или укажите национального почтового оператора связи для начисления субсидии.