Третий лишний: изменятся ли тарифы на газ в июле

Еще в июне власти увеличили для населения тарифы на воду и свет, но о газе речь не шла. Все потому, что он намечен на год вперед.

Что будет с ценой на газ в июле

"Нефтегаз" и другие поставщики газа не изменят свою ценовую политику до 1 мая 2023 года в связи с военным положением. То есть стоимость кубометра газа в "Нафтогазе" будет составлять – 7,96 гривны, в то время как в других компаниях цена отличается.

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Председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев рассказал, что причиной такой фиксации цен является военное положение и нынешняя экономическая ситуация в стране.

Для бытовых клиентов цена газа остается неизменной – 7,96 гривны за кубометр с 1 мая 2023 по 1 мая 2024 включительно. Это решение принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине,

– добавил он.

Как оформить субсидию

В июле украинцам поступят платежки с новой стоимостью электроэнергии (2,64 гривны за киловатт-час) и водоснабжения и водоотведения (в каждой области разная),

Но семья, чья плата за коммунальные услуги больше, чем определенный для них обязательный платеж, имеют право на субсидию от государства. Чтобы ее получить нужно: