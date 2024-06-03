Стоимость голубики стремительно растет: ее цена уже превысила прошлогоднюю

Голубика заполонила украинский рынок. Несмотря на это, стоимость ягоды далеко не бюджетная. Более того, сейчас она стоит даже дороже, чем в прошлом году.

Какова актуальная стоимость голубики

Сейчас украинская голубика доступна по цене 410 гривен за килограмм. При этом, прошлом году сезон ягоды начался с цены в 300 гривен за килограмм. То есть, ее стоимость выросла аж на 110 гривен.

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Стоит заметить, что в прошлом году стоимость голубики впоследствии снизилась до 70 – 90 гривен за килограмм в разгар сезона. Однако спрогнозировать какой будет ее цена в этом году в дальнейшем – довольно сложно.

Сколько стоит клубника

В 2023 году голубика принесла Украине рекордную экспортную выручку в 16,5 миллиона долларов. Это сделало ее более прибыльной для экспортеров, чем яблоко, которое принесло 14,1 миллиона долларов выручки.

Цены на клубнику в начале сезона варьировались от 100 до 150 гривен за килограмм. Однако сейчас наблюдается снижение стоимости клубники. Она стоит 60 – 65 гривен за килограмм. В прошлом году цены начали снижаться уже в июне, и похожая ситуация ожидается в этом году.

В этом году сезон украинской клубники начался на несколько недель раньше благодаря благоприятным погодным условиям.