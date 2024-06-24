Официальные курс доллара и евро: обе валюты потеряли цену

Доллар от НБУ подешевел на 7 копеек, а евро – аж на 19 копеек. Впрочем, завтра ожидается, что регулятор изменит ценовые показатели валюты. Поэтому стоимость может существенно возрасти.

Официальный курс 24 июня

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,44 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 7 копеек против 21 июня.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,23 гривны, что на 19 копеек меньше, чем на прошлой неделе.

Какой будет официальный курс доллара и евро 25 июня:

доллар – 40,55 гривны,

евро – 43,51 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 24 июня курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,40 гривны, а продажа – 40,85 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,23 гривны , а продажа – 40,90 гривну.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,75 гривны, а продажа – 40,85 гривны.

Каким будет курс на этой неделе

Банкир Анна Золотько в своем комментарии 24 Каналу рассказала, что давление на гривну со стороны спроса способствовало умеренному укреплению нацвалюты на прошлой неделе.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На межбанке в течение недели котировки снизились так: в понедельник колебания были в пределах 40,63 – 40,65 гривны за доллар. А в пятницу – 40,40 – 40 40,45 гривны за доллар.

Золотько отмечает, что из-за эффекта переходной даты до конца недели ожидается умеренный рост спроса на валюту.

В этот период вероятно умеренное подорожание иностранной валюты во всех сегментах валютного рынка,

– говорит банкир.

В течение этой недели курс может колебаться в пределах коридора 40,70 – 41,30 гривны за доллар.

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