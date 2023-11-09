Цены на лук могут стремительно вырасти в ближайшее время

Лук считается дешевым и доступным ингредиентом для приготовления разнообразных блюд. Однако скоро украинцы могут отказаться от этого овоща, почему так произойдет, рассказываем дальше.

Насколько вырастет цена на лук

Основными причинами изменения цены на продукты есть урожайность, сезонность и рост стоимости импортной доли. В частности, лук сейчас стоит 12 – 14 гривен за килограмм. По мнению аналитика Максима Гопки, стоимость этого овоща вырастет после новогодних праздников.

Читайте также Путин подписал указ о возможности обмена замороженных зарубежных активов на российские

Однако пиковая цена на лук ожидается весной 2024 года. До конца этого года стоимость этого овоща не изменится.

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Я думаю, что в следующем году весной цена еще может увеличиваться, и стоимость 40 гривен за килограмм мы еще можем увидеть. Но не думаю, что цена будет такой заоблачной, как была.

Сейчас цена лука у популярных ритейлеров такова:

наименьшая стоимость овоща в сети Novus – 11,59 гривны;

Metro – 12,2 гривны;

Auchan – 12,3 гривны;

Varus – 12,3 гривны;

Megamarket – 13,9 гривны.

Почему вырастет цена на лук

Гопка объясняет, что стоимость лука в определенный период растет из-за того, что запасов овоща в Украине мало. Чтобы компенсировать эту нехватку, закупается импортная продукция.

Несмотря на то, что урожайность лука в этом году была высокой, ее объемы намного меньше тех, которые были до начала полномасштабного вторжения. Гопка предполагает, что стоимость овоща не достигнет показателей прошлого года, однако, гарантированно будет больше нынешней.