Свекла и чеснок бьют рекорды, а помидоры и огурцы еще вырастут: прогноз цен в мае
Стоимость ранних овощей, таких как помидоры, огурцы, свекла и чеснок, выросла. На рынке наблюдается оживление и на плодовые. Интересно, что в мае ожидается некоторый спад стоимости на борщовый набор.
Что из овощей может подешеветь в ближайшее время
Эксперт Максим Гопка рассказал для 24 Канала, что за последние пару недель тепличная продукция, а это помидоры и томаты отечественного производства, выросли в цене.
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Погодные условия вносят постоянные коррективы и влияют на себестоимость производства.
Какие сейчас цены
По состоянию на 29 апреля, самыми дорогими ранними овощами на рынке были молодая свекла и молодой чеснок. За кило свеклы придется отдать ориентировочно 159 гривен, а за чеснок – 176,57 гривны.
А вот зеленый лук, петрушка и укроп будут колебаться в цене от 30 до почти 36 гривны за 100 граммов.
Плодовые подорожали
В комментарии 24 Канала ученый Инна Сало рассказала, что по данным Минфина, средние цены на отдельные виды плодовых в течение апреля 2024 года выросли. Кроме того, в мае этот тренд продолжится.
По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в мае 2024 года ожидается незначительное подорожание плодовых.
- По состоянию на 23 апреля 2024 года по сравнению с 31 марта этого года бананы подорожали до 69,40 гривны за килограмм (+6,9 %),
- мандарины – до 76,33 гривны за килограмм (+24,8 %),
- виноград – до 279,44 гривны за килограмм (+6,34 %),
- яблоки – до 25,39 гривны за килограмм (+29,5 %),
- в то же время апельсины подешевели до 70,52 гривны за килограмм (-1,4 %),
- лимоны – до 56,40 гривны за килограмм (-3,8 %).
Прогноз цен в мае
Инна Сало прогнозирует, что в мае цены на яблоки могут вырасти до 27 гривен за килограмм, а на виноград – до 285 гривень за килограмм.
Стоимость импортируемых плодовых будет оставаться достаточно высокой,
– добавляет она.
А вот цены на овощи борщового набора, с увеличением предложения овощей закрытого грунта, в мае могут несколько снизиться по сравнению с ценами по состоянию на 23 апреля 2024 года по данным Минфина Украины:
- Капуста белокочанная – до 14 гривен за килограмм (-1,3 %), свекла – до 25 гривен за килограмм (-7 %), морковь – до 14 гривен за килограмм (-5 %), репчатый лук – до 15 гривен за килограмм (-4 %), картофель – до 25 гривен за килограмм (-4 %).
- Цена на молодую капусту и картофель в мае, с расширением объемов их реализации, может снизиться – до 45 гривен за килограмм и 30 гривен за килограмм соответственно.