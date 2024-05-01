Свекла и чеснок бьют рекорды, а помидоры и огурцы еще вырастут: прогноз цен в мае

Стоимость ранних овощей, таких как помидоры, огурцы, свекла и чеснок, выросла. На рынке наблюдается оживление и на плодовые. Интересно, что в мае ожидается некоторый спад стоимости на борщовый набор.

Что из овощей может подешеветь в ближайшее время

Эксперт Максим Гопка рассказал для 24 Канала, что за последние пару недель тепличная продукция, а это помидоры и томаты отечественного производства, выросли в цене.

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Максим Гопка Аналитик УКАБ Погодные условия вносят постоянные коррективы и влияют на себестоимость производства.

Какие сейчас цены

По данным "Минфина", средние цены за килограмм на огурцы и томаты составляют: огурцы короткоплодные – 119,90 гривны, помидоры красные – 103,02 гривны,

По состоянию на 29 апреля, самыми дорогими ранними овощами на рынке были молодая свекла и молодой чеснок. За кило свеклы придется отдать ориентировочно 159 гривен, а за чеснок – 176,57 гривны.

А вот зеленый лук, петрушка и укроп будут колебаться в цене от 30 до почти 36 гривны за 100 граммов.

Плодовые подорожали

В комментарии 24 Канала ученый Инна Сало рассказала, что по данным Минфина, средние цены на отдельные виды плодовых в течение апреля 2024 года выросли. Кроме того, в мае этот тренд продолжится.

Инна Сало Главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в мае 2024 года ожидается незначительное подорожание плодовых.

По состоянию на 23 апреля 2024 года по сравнению с 31 марта этого года бананы подорожали до 69,40 гривны за килограмм (+6,9 %),

мандарины – до 76,33 гривны за килограмм (+24,8 %),

виноград – до 279,44 гривны за килограмм (+6,34 %),

яблоки – до 25,39 гривны за килограмм (+29,5 %),

в то же время апельсины подешевели до 70,52 гривны за килограмм (-1,4 %),

лимоны – до 56,40 гривны за килограмм (-3,8 %).

Прогноз цен в мае

Инна Сало прогнозирует, что в мае цены на яблоки могут вырасти до 27 гривен за килограмм, а на виноград – до 285 гривень за килограмм.

Стоимость импортируемых плодовых будет оставаться достаточно высокой,

– добавляет она.

Цена на апельсины ожидается до 75 гривен, на лимоны – до 57 гривен, на бананы – до 70 гривен, мандарины до 77 гривен.

А вот цены на овощи борщового набора, с увеличением предложения овощей закрытого грунта, в мае могут несколько снизиться по сравнению с ценами по состоянию на 23 апреля 2024 года по данным Минфина Украины: