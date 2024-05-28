Резкое повышение тарифов на воду в Киеве: кто с июня будет платить на 50% больше
28 мая 2024, 18:00Читати новину українською
Источник:НКРЭКУ
Как стало известно, НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на воду в Киеве. Соответствующее постановление вступает в силу уже с 1 июня, следовательно суммы в платежках вырастут совсем скоро.
Кто будет платить больше
Как стало известно, НКРЭКУ повысила тарифы ПАО АК "Киевводоканал" на централизованное водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей с 25,32 гривны до 39,06 гривен за кубометр воды (без НДС).
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Таким образом, повышение тарифов ПАО АК "Киевводоканал" происходит следующим образом:
- на централизованное водоснабжение: потребителям, которые являются субъектами хозяйствования – с 5,51 гривны до 9,66 гривны за кубометр (без НДС); потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования – с 13,47 гривны до 21,42 гривны за кубометр (без НДС);
- на централизованное водоотведение: потребителям, которые являются субъектами хозяйствования – с 4,43 гривны до 6,79 гривны за кубометр (без НДС); потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования – с 11,85 гривны до 17,64 гривны за кубометр (без НДС).
Что повлияло на повышение тарифов
Кроме того, регулятор пересмотрел тарифы еще 34 другим лицензиатам. Отмечается, что на изменение тарифов в первую очередь повлияли следующие факторы:
- уменьшились объемы реализации, что учтены в действующих тарифах;
- увеличились расходы по электрической энергии. А также произошел рост стоимости электрической энергии;
- выросли расходы на оплату труда;
- изменились расходы, связанные с уплатой налогов, сборов и других, предусмотренных законодательством, обязательных платежей;
- увеличились расходы на горюче-смазочные материалы;
- увеличилась плановая сумма прибыли для погашения основной суммы заимствований согласно кредитному проекту Международного банка реконструкции и развития "Второй проект развития городской инфраструктуры".