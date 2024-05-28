Резкое повышение тарифов на воду в Киеве: кто с июня будет платить на 50% больше

Как стало известно, НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на воду в Киеве. Соответствующее постановление вступает в силу уже с 1 июня, следовательно суммы в платежках вырастут совсем скоро.

Кто будет платить больше

Как стало известно, НКРЭКУ повысила тарифы ПАО АК "Киевводоканал" на централизованное водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей с 25,32 гривны до 39,06 гривен за кубометр воды (без НДС).

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Таким образом, повышение тарифов ПАО АК "Киевводоканал" происходит следующим образом:

на централизованное водоснабжение: потребителям, которые являются субъектами хозяйствования – с 5,51 гривны до 9,66 гривны за кубометр (без НДС); потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования – с 13,47 гривны до 21,42 гривны за кубометр (без НДС);

потребителям, которые являются субъектами хозяйствования – с 5,51 гривны до 9,66 гривны за кубометр (без НДС); потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования – с 13,47 гривны до 21,42 гривны за кубометр (без НДС); на централизованное водоотведение: потребителям, которые являются субъектами хозяйствования – с 4,43 гривны до 6,79 гривны за кубометр (без НДС); потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования – с 11,85 гривны до 17,64 гривны за кубометр (без НДС).

Что повлияло на повышение тарифов

Предполагается, что тарифы для населения будут применяться на уровне тарифов, применявшихся по состоянию на 24 февраля 2022 года: на централизованное водоснабжение – 13,47 гривны за кубометр (без НДС); на централизованное водоотведение – 11,85 гривны за кубометр (без НДС).

Кроме того, регулятор пересмотрел тарифы еще 34 другим лицензиатам. Отмечается, что на изменение тарифов в первую очередь повлияли следующие факторы: