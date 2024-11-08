Злотый уверенно дорожает: какой курс польской валюты сегодня

Официальный курс злотого уверенно пошел вверх. В то же время в банках и обменниках стоимость польской валюты осталась без значительных изменений.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 8 ноября официальный курс злотого в Украине на уровне 10,30 гривны (+11 копеек от 7 ноября), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злотого в банках и обменниках

Курс польского злотого в банках и обменниках претерпел несущественных изменений от вчера, 7 ноября.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,10 гривны (без изменений) и продажа – 10,45 гривны (без изменений).

В то же время обменники покупают злотые по 10,30 гривны (+4 копейки), а продают – уже по 10,40 гривны (без изменений).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 030 гривен. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 045 гривен – в банках и 1 040 гривен в обменниках.

Заметьте! Окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.

Обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить до 1 030 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит примерно 1 010 гривен.