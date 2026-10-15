Нулевые счета за коммунальные услуги для пенсионеров: кто получит 100% скидку на свет и газ

Получение ежемесячных счетов за жилищно-коммунальные услуги часто становится серьезным испытанием для семейного бюджета. Однако существуют вполне легальные механизмы, которые позволяют навсегда забыть об этих расходах и переложить финансовое бремя на государство.

Кто именно может забыть об оплате счетов

Украинцы, получившие инвалидность в результате войны I, II и III групп, имеют законное право на стопроцентную скидку на все услуги ЖКХ. При этом уровень ежемесячного дохода семьи не имеет никакого значения, ведь льгота предоставляется независимо от доходов, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

Государство берет на себя оплату базовых нужд семьи. В частности, полностью компенсируются расходы на газ и его распределение, электроэнергию, отопление, снабжение горячей и холодной водой, а также вывоз мусора и управление многоквартирным домом.

Обратите внимание! Если же вы проживаете в доме без централизованного отопления, предусмотрена скидка на сжиженный газ в баллонах или на приобретение твердого и жидкого печного топлива.

Какие существуют лимиты и как оформить помощь

Важно понимать, что стопроцентная скидка действует исключительно в пределах установленных социальных нормативов. Например, на отопление государство покрывает 21 квадратный метр на самого льготника и дополнительно 10,5 квадратного метра на его семью.

Важно! Все, что вы сожжете сверх этих лимитов, придется оплачивать из собственного кармана.

Чтобы деньги начали работать на вас, необходимо обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда или подать документы онлайн через их веб-портал. Главное требование – ваши данные должны быть официально внесены в государственный реестр льготников.

Обратите внимание! Граждане с инвалидностью, не связанной с боевыми действиями, могут оформить обычную жилищную субсидию.

Что решения относительно тарифов и льгот принимались ранее

Напомним, что правительство уже зафиксировало цену на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 4,32 гривны за киловатт как минимум до конца текущего отопительного сезона. В то же время для пенсионеров действуют другие механизмы экономии.

Как уже сообщалось, люди почтенного возраста не имеют отдельной льготы на доставку газа, однако могут официально отключить газ, чтобы остановить начисление долгов, или же оформить классическую жилищную субсидию через приложение "Дія".